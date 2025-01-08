Виплати 15 млн грн для родин загиблих цивільних, які захищали Україну: нардепи підтримали законопроєкт у першому читанні
Київ • УНН
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про збільшення виплат родинам загиблих цивільних захисників з 1,9 до 15 млн грн. Зміни стосуються 124 родин загиблих у період 24 лютого - 25 березня 2022 року.
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, яким пропонується збільшити з 1,9 млн грн до 15 млн грн виплати для родин цивільних, які загинули захищаючи державу в період з лютого-березень 2022 року. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №12234.
"№12234 - щодо призначення одноразової грошової допомоги. За основу (266)", - повідомив Железняк.
Відповідно до законопроєкту, родинам цивільних осіб, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року загинули під час участі у заходах оборони України, пропонують збільшити виплати до 15 мільйонів гривень.
Доповнення
У листопаді Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, яким пропонується збільшити з 1,9 млн гривень до 15 млн гривень виплати для родин цивільних, які загинули захищаючи державу на початку повномаштабного вторгнення.
Нині виплата в 15 мільйонів гривень одноразової допомоги можуть отримати родини загиблих військових, які боролися проти окупантів, починаючи з 24 лютого 2022 року.
У фінансово-економічному обгрунтуванні до проєкту закону вказується, що загальний обсяг видатків необхідний для виплати членам родин загиблих осіб одноразової грошової допомоги у розмірі 15 млн гривень становить 1 млрд 860 млн гривень, тобто за 124 загиблих цивільних.
"Враховуючи обмежений ресурс державного бюджету, виплати планується здійснювати всім членам родин 124 загиблих осіб по 1,860 млн 750 гривень на загальну суму 230 млн 733 тис. гривень", - йдеться в прогнозі на 2025 рік.