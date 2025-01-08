Выплаты 15 млн грн для семей погибших гражданских, которые защищали Украину: нардепы поддержали законопроект в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается увеличить с 1,9 млн грн до 15 млн грн выплаты для семей гражданских, погибших защищая государство в период с февраля-марта 2022 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12234.

«№12234 - о назначении единовременной денежной помощи. За основу (266)», - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, семьям гражданских лиц, которые с 24 февраля по 25 марта 2022 года погибли во время участия в мероприятиях обороны Украины, предлагают увеличить выплаты до 15 миллионов гривен.

Дополнение

В ноябре Кабинет министров одобрил законопроект, которым предлагается увеличить с 1,9 млн гривен до 15 млн гривен выплаты для семей гражданских, погибших защищая государство в начале полномасштабного вторжения.

Сейчас выплата в 15 миллионов гривен единовременного пособия могут получить семьи погибших военных, которые боролись против оккупантов, начиная с 24 февраля 2022 года.

В финансово-экономическом обосновании к проекту закона указывается, что общий объем расходов необходим для выплаты членам семей погибших лиц одноразовой денежной помощи в размере 15 млн гривен составляет 1 млрд 860 млн гривен, то есть за 124 погибших гражданских.

«Учитывая ограниченный ресурс государственного бюджета, выплаты планируется осуществлять всем членам семей 124 погибших лиц по 1,860 млн 750 гривен на общую сумму 230 млн 733 тыс. гривен», - говорится в прогнозе на 2025 год.