Зеленский подписал закон о выплате в размере 15 млн грн для семей погибших гражданских, которые защищали Украину
Киев • УНН
Президент подписал закон об увеличении выплат до 15 млн грн семьям гражданских, погибших, защищая Украину с 24 февраля по 25 марта 2022 года. Выплаты получат семьи 124 погибших.
Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым предлагается увеличить с 1,9 млн грн до 15 млн грн выплаты для семей гражданских, погибших защищая государство в период с февраля-марта 2022 года.
Об этом сообщается на сайте парламента, пишет УНН.
Возвращено с подписью от Президента Украины
Контекст
Народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова сообщала, что законопроект касается тех павших защитников и защитниц, которые добровольно взяли оружие в руки и обороняли Украину с 24 февраля по 25 марта 2022 года. Документ предлагает предоставить единовременную денежную помощь от государства в размере 15 млн грн семьям погибших как военных, так и гражданских.
В финансово-экономическом обосновании к проекту закона указывается, что общий объем расходов необходим для выплаты членам семей погибших лиц единовременной денежной помощи в размере 15 млн гривен составляет 1 млрд 860 млн гривен, то есть за 124 погибших гражданских.
"Учитывая ограниченный ресурс государственного бюджета, выплаты планируется осуществлять всем членам семей 124 погибших лиц по 1,860 млн 750 гривен на общую сумму 230 млн 733 тыс. гривен", - говорится в прогнозе на 2025 год.