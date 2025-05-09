Кабмин изменил правила выплат семьям погибших военных и лиц с инвалидностью

Кабинет Министров Украины обновил порядок предоставления государственной помощи семьям погибших военных и лицам с инвалидностью, предусмотрев новые основания для назначения и утраты выплат, а также упростив отдельные процедуры. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Детали

Кабмин меняет правила выплат для семей погибших военных и лиц с инвалидностью - говорится в заметке.

В частности, в постановление №740 добавлено новое основание. Речь идет об отмене актовой записи о смерти или решении суда о признании живого лица, ранее считавшегося без вести пропавшим.

Также, согласно изменениям, постановление №336 запрещает отказ от помощи от имени детей до 18 лет, а также от недееспособных лиц, если имеют право на выплаты.

Кроме того, установлен механизм добровольного возврата полученной денежной помощи в бюджет.

Предусмотрен механизм возврата денежной помощи в бюджет в случае ошибки или изменения статуса. Это оформляется по заявлению получателя (постановление №336 и №62) - пишет Гончаренко.

Согласно постановлению №336, внеочередные выплаты для лиц с инвалидностью I группы теперь будут осуществляться вне очереди, независимо от даты обращения. Кроме того, помощь можно будет получить даже без государственной регистрации смерти, если есть судебное решение об объявлении лица умершим или пропавшим без вести.

А для случаев, когда лицо признают умершим не сразу - предусмотрено до трех лет на осуществление выплат.

Порядок подачи заявлений

каждый совершеннолетний член семьи подает заявление лично;

за детей и недееспособных - представители или родители.

Заявления можно подавать по почте или через центры предоставления услуг.

Документы для подачи

К заявлению прилагаются:

удостоверение члена семьи погибшего;

свидетельство о смерти или решение суда.

Помощь предоставляется в порядке очереди по дате поступления документов, кроме лиц с инвалидностью I группы (№336) - говорится в заметке.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым предлагается увеличить с 1,9 млн грн до 15 млн грн выплаты для семей гражданских, погибших защищая Украину в период с февраля-марта 2022 года.