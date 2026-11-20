Олександр Клименко та Семен Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос і очільник САП Олександр Клименко мають зʼявитися на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради в понеділок та надати пояснення щодо питань, які виникли до них після заяв генерал-майора СБУ Сергія Дуки. Якщо керівники антикорупційних органів ухилятимуться від участі або не дадуть конкретних відповідей, це лише посилить суспільні підозри щодо їхніх можливих неправомірних дій. Таку думку у коментарі УНН висловив адвокат Ростислав Кравець.

Чому керівників НАБУ і САП викликали на ТСК?

Напередодні, 18 листопада, на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану виступив генерал-майор СБУ Сергій Дука. Він заявив, що справа "Карфаген-2", у якій він фігурує, це помста йому від НАБУ і САП і закликав викликати на засідання ТСК керівників антикорупційних органів.

Після цього голова ТСК, нардеп Олексій Гончаренко заявив, що директора НАБУ Семена Кривоноса і керівника САП Олександра Клименка, детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, а також екскерівника СБУ Василя Малюка і ексгенпрокурора України Руслана Кравченка викликають на засідання ТСК 23 листопада на 12:00.

Юрист Ростислав Кравець вважає, що особиста участь очільників НАБУ і САП на ТСК після заяв Сергія Дуки надзвичайно важлива.

"Керівники НАБУ та САП повинні не просто відмахуватися від цих заяв, називати їх безглуздими чи заперечувати їх загалом, а прийти та чітко пояснити свою позицію. Мовчання або відмова від участі у такому засіданні можуть сприйматися суспільством як спроба уникнути відповідей чи приховати певні обставини. Особливо якщо йдеться про питання щодо самих керівників, їхніх родичів, можливих конфліктів інтересів, декларування або інших обставин, які стали предметом публічних звинувачень. Вони повинні чітко розмежувати, що становить таємницю досудового розслідування або державну таємницю, а що вони можуть пояснити відкрито, - заявив адвокат.

Незалежність НАБУ та САП не звільняє їх від підзвітності

Він додав, що якщо питання стосуватимуться приватного життя або членів сім’ї, закон дозволяє проводити закриті засідання, щоб не порушувати права людини та не розголошувати приватну інформацію, а отже це не повинно бути приводом для повного уникнення діалогу.

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"Якщо ж вони ухилятимуться від участі або не надаватимуть конкретних пояснень, це, безумовно, посилюватиме суспільні підозри щодо можливих неправомірних дій та прозорості роботи цих органів. Водночас сам факт незалежності НАБУ та САП не означає, що вони не підзвітні. Закон про НАБУ, зокрема, передбачає звітування перед парламентом та механізми зовнішнього аудиту. Незалежність органу означає, що парламент не має права втручатися в конкретні кримінальні провадження, але це не звільняє його керівництво від обов’язку звітувати про загальну діяльність та відповідати на законні запитання", - наголосив Ростислав Кравець.

На його думку, репутаційні наслідки у разі, якщо Клименко і Кривонос не прийдуть на засідання, можуть бути навіть серйознішими за юридичні.

Органи, які самі вимагають максимальної прозорості від інших посадовців, не можуть водночас уникати незручних запитань щодо власної діяльності. Якщо вони не прийдуть або намагатимуться відповідати загальними фразами, жодні PR-кампанії, заяви чи залучення лояльних коментаторів не зможуть повноцінно компенсувати втрату суспільної довіри. Люди очікуватимуть не інформаційного шуму, а конкретних пояснень. Тому, якщо говорити відверто, я вважаю, що керівникам НАБУ та САП варто прийти на засідання ТСК, дати максимально чіткі та конкретні відповіді на всі запитання, які не містять охоронюваної законом інформації, і не намагатися уникати пояснень. Саме така поведінка була б найкращим способом продемонструвати відкритість, підзвітність та готовність захищати свою репутацію не словами, а конкретними діями, - зазначив юрист.

Він також додав, що законодавство прямо передбачає обов’язок посадових осіб органів державної влади з’являтися на запрошення тимчасової слідчої комісії та надавати пояснення. Для керівників НАБУ та САП окремих винятків, які дозволяли б їм ігнорувати такі запрошення, закон не встановлює. Юрист наголосив, що керівники антикорупційних органів можуть не розголошувати інформацію, яка становить таємницю досудового розслідування або іншу охоронювану законом таємницю. Однак це не звільняє їх від необхідності відповідати на запитання щодо організації роботи, процедур, можливих конфліктів інтересів та інших обставин, які не мають обмеженого доступу.

Ростислав Кравець додав, що в разі неявки без поважних причин ТСК може ухвалити відповідне рішення, яке виконуватиметься Національною поліцією. Також, за його словами, законодавство передбачає відповідальність за невиконання вимог тимчасової слідчої комісії, зокрема штраф у розмірі від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Нагадаємо

4 листопада НАБУ та САП оголосили про викриття ймовірної злочинної організації, учасників якої підозрюють у систематичному наданні неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

Одним із фігурантів операції "Карфаген" став генерал-майор СБУ Сергій Дука. Йому інкримінують участь у злочинній організації. Сам генерал свою провину заперечує.

6 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Сергію Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 65 млн грн. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягали на значно більшій сумі – 100 млн грн.

Сам генерал-майор під час судового засідання заявляв, що не має можливості самостійно сплатити таку заставу, та заперечував намір переховуватися від слідства.

Після рішення суду співробітники СБУ почали збирати кошти на підтримку генерал-майора. 13 листопада необхідна сума застави була зібрана і Сергія Дуку звільнили з СІЗО. Напередодні виходу із СІЗО підтримку Сергію Дуці висловили й співробітники СБУ, які захищають незалежність України на фронті. Вони записали відеозвернення до генерала, в якому повідомили, що долучилися до збору коштів на заставу безпосередньо з передової.