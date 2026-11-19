Генерал-майор СБУ Сергій Дука

Директора НАБУ Семена Кривоноса і керівника САП Олександра Клименка викликали на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану. Засідання заплановане на 23 листопада. Однак у медіа з'явилася інформація, що обидва керівники не прийдуть, адже перебуватимуть в цей час у відрядженні, пише УНН.

Голова ТСК, нардеп Олексій Гончаренко вирішив викликати керівників антикорупційних органів після виступу на засіданні комісії генерал-майора СБУ Сергія Дуки, який заявив, що саме його підлеглі розслідували, зокрема, фіктивне всиновлення Семеном Кривоносом дитини, а також інші корупційні діяння співробітників НАБУ. Він назвав кримінальне провадження в якому йому оголошено підозру помстою йому з боку керівництва антикорупційних органів. Дука також пояснив, що в оголошеній йому підозрі немає жодного злочину, який йому б інкримінували. За його словами, НАБУ та САП формують уявлення про людей, як про злочинців, а підозри не містять конкретних звинувачень і доказів.

“Я на собі пройшов цей шлях”: генерал Дука розповів, як НАБУ і САП формують видимість викриття злочинів

Коли сьогодні стало відомо, що Кривонос і Клименко не планують відвідувати засідання ТСК, генерал Дука відреагував на цю інформацію на своїй сторінці у Facebook.

"Бачу з медіа, що керівники НАБУ та САП терміново "малюють" собі відрядження, аби не з’явитися на засідання ТСК 23 листопада.

Ви медійно знищуєте людей, вигадуєте їм злочини, а коли доходить до необхідності відповідати перед суспільством — ховаєтеся за відрядженнями? Прийдіть і поясніть, які корупційні схеми ви розвели в антикорупційних органах і чому все це приховуєте. Я розумію, що незручно визнати, що використав дитину, щоб уникнути покарання, незручно пояснити особисту помсту до мене, незручно розповідати про корупційні махінації дружини. Але доведеться, іншого виходу немає. Сподіваюсь, ви хоча б з відрядження повернетесь?", - жорстко звернувся Дука до керівників антикорупційних органів.

Також він прокоментував, заяви про те, що він заплутався у власних словах щодо конфлікту між Службою безпеки з одного боку та НАБУ І САП – з іншого.

Генерал-майор СБУ Дука заявив, що детектив НАБУ Магамедрасулов не брав участі в операції “Мідас”

І ще, важливо - учора лобісти НАБУ та САП поспіхом увімкнули антикриз, намагаючись переконати всіх, нібито я заплутався у власних словах, коли заявив, що між СБУ та НАБУ немає конфлікту.

Повторюю для тих, хто не зрозумів: між органами конфлікту немає. Є конфлікт із конкретними детективами НАБУ та прокурорами САП, їх керівниками, які загрузли в корупційних схемах й замість заяв про відставку почали кримінальне переслідування тих, хто їх розслідував, - написав Дука.

Генерал ще раз наголосив, що фальсифікація його справи з боку НАБУ та САП безпосередньо пов’язана з його професійною діяльністю. Адже він та його підрозділи здійснювали оперативний супровід кримінальних проваджень щодо співробітників антикорупційних органів, Семена Кривоноса та Олександра Клименка.

"Діячі так званого антикорупційного фронту, злазьте з голки маніпуляції та брехні, припиніть шантажувати країну.

Дякую Олексію Гончаренку за можливість публічно представити свою позицію та продемонструвати суспільству, де факти й правда, а де блеф і політичні ігри.

Скажу більше, я готовий далі йти на поліграф, аби підтвердити свої слова. Чи готові те саме зробити Клименко та Кривонос?", - заявив Дука.