Генерал-майор СБУ Сергей Дука

Директора НАБУ Семёна Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко вызвали на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения. Заседание запланировано на 23 ноября. Однако в СМИ появилась информация, что оба руководителя не придут, поскольку в это время будут находиться в командировке, пишет УНН.

Глава ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко решил вызвать руководителей антикоррупционных органов после выступления на заседании комиссии генерал-майора СБУ Сергея Дуки, который заявил, что именно его подчинённые расследовали, в частности, фиктивное усыновление Семёном Кривоносом ребёнка, а также другие коррупционные деяния сотрудников НАБУ. Он назвал уголовное производство, в рамках которого ему объявлено о подозрении, местью ему со стороны руководства антикоррупционных органов. Дука также пояснил, что в объявленном ему подозрении нет ни одного преступления, которое ему вменяли бы. По его словам, НАБУ и САП формируют представление о людях как о преступниках, а подозрения не содержат конкретных обвинений и доказательств.

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Когда сегодня стало известно, что Кривонос и Клименко не планируют посещать заседание ВСК, генерал Дука отреагировал на эту информацию на своей странице в Facebook.

"Вижу из СМИ, что руководители НАБУ и САП срочно "рисуют" себе командировки, чтобы не явиться на заседание ВСК 23 ноября.

Вы публично уничтожаете людей, придумываете им преступления, а когда доходит до необходимости отвечать перед обществом — прячетесь за командировками? Придите и объясните, какие коррупционные схемы вы развели в антикоррупционных органах и почему всё это скрываете. Я понимаю, что неудобно признать, что использовал ребёнка, чтобы избежать наказания, неудобно объяснить личную месть мне, неудобно рассказывать о коррупционных махинациях жены. Но придётся, другого выхода нет. Надеюсь, вы хотя бы из командировки вернётесь?", — жёстко обратился Дука к руководителям антикоррупционных органов.

Также он прокомментировал заявления о том, что он запутался в собственных словах относительно конфликта между Службой безопасности, с одной стороны, и НАБУ и САП — с другой.

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И ещё, важно — вчера лоббисты НАБУ и САП поспешно включили антикризис, пытаясь убедить всех, будто я запутался в собственных словах, когда заявил, что между СБУ и НАБУ нет конфликта.

Повторяю для тех, кто не понял: между органами конфликта нет. Есть конфликт с конкретными детективами НАБУ и прокурорами САП, их руководителями, которые погрязли в коррупционных схемах и вместо заявлений об отставке начали уголовное преследование тех, кто их расследовал, — написал Дука.

Генерал ещё раз подчеркнул, что фальсификация его дела со стороны НАБУ и САП непосредственно связана с его профессиональной деятельностью. Ведь он и его подразделения осуществляли оперативное сопровождение уголовных производств в отношении сотрудников антикоррупционных органов, Семёна Кривоноса и Александра Клименко.

"Деятели так называемого антикоррупционного фронта, слезайте с иглы манипуляций и лжи, прекратите шантажировать страну.

Спасибо Алексею Гончаренко за возможность публично представить свою позицию и продемонстрировать обществу, где факты и правда, а где блеф и политические игры.

Скажу больше, я готов и дальше проходить полиграф, чтобы подтвердить свои слова. Готовы ли то же самое сделать Клименко и Кривонос?", — заявил Дука.