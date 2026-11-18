Генерал-майор СБУ Сергей Дука на заседании ВСК ВР

Генерал-майор Сергей Дука на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время военного положения заявил, что детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов не был привлечен к расследованию резонансного дела "Мидас". Он поставил под сомнение заявления руководства НАБУ и объяснил, почему не считает обыски у сотрудников Бюро в июле 2025 года политической атакой, пишет УНН.

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"В медиа повсюду распространена информация, что Магамедрасулов — сверхвеликий герой, который документировал Миндича. А чем это подтверждено?" — спросил Дука.

В ответ председатель ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что об участии Магамедрасулова в расследовании заявляли представители НАБУ. Однако генерал настоял, что сами по себе публичные утверждения не могут быть достаточным подтверждением.

"А мне известно, что он там не участвовал. Что это была героизация для того, чтобы потом кричать, что это какое-то давление на НАБУ. Вот что мне известно", — заявил Дука.

Генерал подчеркнул, что подтвердить причастность детектива к конкретному расследованию можно соответствующими служебными документами. По его мнению, для НАБУ не составило бы проблемы предоставить подтверждение включения Магамедрасулова в группу, если оно существует.

"Нет никакой проблемы предоставить документы, в которых отмечено, что он является участником оперативно-следственной группы. Это даже не секретный документ. Это вообще не проблема. Если бы я хотел подтвердить свою правоту, я просто опубликовал бы этот документ, подписанный мной, или моим заместителем, или другим руководителем. А его нет. Это просто заявления Кривоноса", — сказал Дука.

Отметим, Национальное антикоррупционное бюро Украины подтверждало, что Магамедрасулов осуществлял документирование фигурантов операции "Мидас". Более того, во время заседания этой же парламентской ВСК 15 января 2026 года руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что участие Магамедрасулова в операции официально подтверждали и для суда.

Отдельную часть заседания посвятили событиям 21 июля 2025 года, когда правоохранители провели масштабные обыски у сотрудников НАБУ. Алексей Гончаренко поинтересовался, получал ли Дука указания от руководства СБУ провести следственные действия именно в этот период.

"Указания не было. Я еще раз подчеркиваю, что вся эта история с тем, что это была атака... В чем атака? В том, что ГБР заподозрило сотрудников НАБУ, которые совершили преступления, ДТП, в которых люди получили травмы средней тяжести, а за это не были привлечены к ответственности? Это атака?" — ответил генерал.

Во время обсуждения июльских обысков Дука упомянул и поведение Руслана Магамедрасулова во время задержания. По словам генерала, детектив НАБУ пытался уничтожить свой мобильный телефон, что зафиксировано на видео.

"Когда к нему пришли с обыском, он схватил свой телефон и побежал его разбивать. Это есть на видео", — заявил Дука.

Примечательно, что поврежденные телефоны фигурируют и в уголовном производстве в отношении самого Дуки. Во время избрания генералу меры пресечения 6 ноября прокурор САП Николай Карась заявил, что тот якобы разбивал свои мобильные телефоны топором, пытаясь уничтожить доказательства. В суде прокурор продемонстрировал обломки устройств. Защита Дуки поставила под сомнение обстоятельства, изложенные стороной обвинения.

В то же время сам Магамедрасулов в декабре 2025 года в интервью Суспільному признал, что во время обыска намеренно повредил телефон, хотя и отрицал, что разбил его. По словам детектива, он сделал это из-за опасений, что правоохранители получат доступ к оперативным контактам и информации о людях, которые сотрудничали с НАБУ.

Таким образом, два похожих эпизода получили принципиально разные публичные трактовки. В деле Дуки поврежденные телефоны стали аргументом обвинения о возможном уничтожении доказательств. В случае же Магамедрасулова это объяснили необходимостью защитить оперативную информацию и людей, которые сотрудничали с НАБУ.