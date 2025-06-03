Кроссовер возглавил рейтинг самых продаваемых в мире авто: о каком идет речь
Киев • УНН
Кроссовер Toyota RAV4 возглавил рейтинг самых продаваемых в мире авто с января по апрель 2025 года, увеличив продажи на 0,5%. В апреле гибриды стали лидерами рынка новых легковых автомобилей в ЕС.
Лидером в рейтинге самых продаваемых в мире автомобилей с января по апрель 2025 года стал кроссовер Toyota RAV4, продажи которого выросли на 0,5%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ассоциации "Укравтопром".
Детали
"В рейтинге самых продаваемых в мире авто с января по апрель 2025 года лидером стал кроссовер Toyota RAV4, продажи которого, по данным focus2move, выросли на 0,5%", - говорится в сообщении.
Топ-10
ТОП-10 моделей на глобальном рынке новых авто:
- Toyota RAV4 (+0,5%);
- Toyota Corolla (-13,6%);
- Ford F-Series (+17,4%);
- Tesla Model Y (-29,1%);
- Honda CR-V (+0,8%);
- Chevrolet Silverado (-5,1%);
- Hyundai Tucson (-0,5%);
- Toyota Camry (+4,1%);
- Toyota Hilux (+0,2%);
- Kia Sportage (+0,3%).
Дополнение
В апреле 2025 года в ЕС увеличилось в годовом исчислении на 1,3% количество регистраций новых легковых авто. Гибриды (HEV) охватили наибольшую долю рынка новых легковых автомобилей - 35%.
Украинцы в апреле приобрели 5,6 тыс. импортированных подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет, что составляет 27% от всех с пробегом за месяц. Наибольшую долю в этом сегменте составляли электромобили, а лидером стала Tesla Model Y.