Кроссовер возглавил рейтинг самых продаваемых в мире авто: о каком идет речь

Лидером в рейтинге самых продаваемых в мире автомобилей с января по апрель 2025 года стал кроссовер Toyota RAV4, продажи которого выросли на 0,5%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ассоциации "Укравтопром".

Детали

"В рейтинге самых продаваемых в мире авто с января по апрель 2025 года лидером стал кроссовер Toyota RAV4, продажи которого, по данным focus2move, выросли на 0,5%", - говорится в сообщении.

Топ-10

ТОП-10 моделей на глобальном рынке новых авто:

Toyota RAV4 (+0,5%);

Toyota Corolla (-13,6%);

Ford F-Series (+17,4%);

Tesla Model Y (-29,1%);

Honda CR-V (+0,8%);

Chevrolet Silverado (-5,1%);

Hyundai Tucson (-0,5%);

Toyota Camry (+4,1%);

Toyota Hilux (+0,2%);

Kia Sportage (+0,3%).

Дополнение

В апреле 2025 года в ЕС увеличилось в годовом исчислении на 1,3% количество регистраций новых легковых авто. Гибриды (HEV) охватили наибольшую долю рынка новых легковых автомобилей - 35%.

Украинцы в апреле приобрели 5,6 тыс. импортированных подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет, что составляет 27% от всех с пробегом за месяц. Наибольшую долю в этом сегменте составляли электромобили, а лидером стала Tesla Model Y.