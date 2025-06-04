Nissan Leaf сменил класс и стал электрическим кроссовером уже в этом месяце
Киев • УНН
Новый Nissan Leaf третьего поколения стал кроссовером на платформе Nissan CMF-EV. Электромобиль получил современные экраны и электрохромную панорамную крышу.
Обновленный Nissan Leaf третьего поколения выйдет уже в этом месяце. Модель сменила класс и теперь позиционируется как электрический кроссовер, сохраняя при этом высокие технологии и аэродинамическую эффективность.
Об этом сообщает УкрАвтопром передает УНН.
Увеличившись в размерах, LEAF перешел в сегмент кроссоверов. Электромобиль построен на платформе Nissan CMF-EV, как и Ariya
Благодаря тщательно продуманным формам кузова, как отмечается, автомобиль демонстрирует отличные аэродинамические показатели: коэффициент сопротивления воздуху составляет 0,26 для японского и американского рынков и еще ниже - 0,25 - для европейской версии.
Салон электромобиля также претерпел технологический апгрейд: появились современные экраны мультимедийной системы и цифровой панели приборов. Особенностью новинки стала электрохромная панорамная крыша, которую можно настраивать по секциям.
Производство нового Nissan Leaf начнется на заводе компании в британском Сандерленде, где уже готовятся к серийному выпуску модернизированного электрокара.
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