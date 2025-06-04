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Nissan Leaf сменил класс и стал электрическим кроссовером уже в этом месяце

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Новый Nissan Leaf третьего поколения стал кроссовером на платформе Nissan CMF-EV. Электромобиль получил современные экраны и электрохромную панорамную крышу.

Nissan Leaf сменил класс и стал электрическим кроссовером уже в этом месяце

Обновленный Nissan Leaf третьего поколения выйдет уже в этом месяце. Модель сменила класс и теперь позиционируется как электрический кроссовер, сохраняя при этом высокие технологии и аэродинамическую эффективность.

Об этом сообщает УкрАвтопром передает УНН.

Увеличившись в размерах, LEAF перешел в сегмент кроссоверов. Электромобиль построен на платформе Nissan CMF-EV, как и Ariya

- пишет УкрАвтопром.

Благодаря тщательно продуманным формам кузова, как отмечается, автомобиль демонстрирует отличные аэродинамические показатели: коэффициент сопротивления воздуху составляет 0,26 для японского и американского рынков и еще ниже - 0,25 - для европейской версии.

Салон электромобиля также претерпел технологический апгрейд: появились современные экраны мультимедийной системы и цифровой панели приборов. Особенностью новинки стала электрохромная панорамная крыша, которую можно настраивать по секциям.

Производство нового Nissan Leaf начнется на заводе компании в британском Сандерленде, где уже готовятся к серийному выпуску модернизированного электрокара. 

Кроссовер возглавил рейтинг самых продаваемых в мире авто: о каком идет речь03.06.25, 09:00 • 2562 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

ТехнологииАвто
Nissan
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