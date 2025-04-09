Предварительно, в результате короткого замыкания загорелся электромобиль Nissan LEAF. Представитель ГСЧС опроверг слухи о взрыве, объяснив, что хлопок мог быть вызван коротким замыканием.
Китайский автопроизводитель BYD представил Super Charging Platform для электрокаров с пиковой мощностью 1000 кВт. За 5 минут можно зарядить аккумулятор на 470 километров.
Tesla планирует выпустить обновление программного обеспечения автопилота для китайских пользователей с функциями для городских дорог. Новая версия будет упрощенной по сравнению с американской из-за особенностей китайских дорог.
Honda открыта к возобновлению переговоров о слиянии с Nissan, но требует отставки нынешнего руководителя Макото Учиды. Компания хочет видеть нового руководителя, который сможет лучше сотрудничать с конкурентами.
BMW разработала новый блок управления «Heart of Joy» для будущих электромобилей серии Neue Klasse. Устройство размером 20х20 см обещает в 10 раз более высокое быстродействие и уникальную динамику вождения.
Honda и Nissan прекратили переговоры о запланированном слиянии менее чем через два месяца после объявления. Компании продолжат сотрудничество в области автомобильных технологий, а Nissan будет искать нового партнера.
Toyota планирует построить новый завод Lexus в Шанхае для производства электромобилей с 2027 года. Завод будет производить 100 000 автомобилей ежегодно, а к 2035 году все модели Lexus станут электрическими.
В Гоще Ровенской области на водителя Volkswagen Passat составили административные протоколы за ДТП с участием четырех автомобилей, совершенное в нетрезвом состоянии. В результате ДТП пострадал водитель Nissan, который с травмами был доставлен в больницу.
Совет директоров Nissan планирует отклонить предложение Honda об объединении в совместный холдинг. Honda предлагала сделать Nissan своей дочерней компанией, что оказалось неприемлемым для руководства Nissan.
США ввели 10% пошлины на китайский импорт, Пекин ответил ограничениями на американские товары. Канада и Мексика получили 30-дневную отсрочку, а биржи отреагировали резким падением акций азиатских компаний.
В Украине зарегистрировано 27,9 тыс. новых бензиновых авто, что на 2% меньше чем в прошлом году. Mazda CX5 стала лидером продаж, а среди подержанных импортированных авто первое место занял Volkswagen Golf.
В Украине зарегистрировано 23,9 тыс. гибридных авто в 2023 году, что на 39% больше предыдущего года. Toyota RAV-4 лидирует среди новых, а Ford Fusion - среди подержанных гибридов.
Украинский рынок электромобилей вырос на 38% за 2024 год, зарегистрировано более 51,7 тысяч авто. VW ID.4 стал лидером среди новых электрокаров, а NISSAN Leaf - среди подержанных.
На бульваре Высоцкого прохожий обнаружил двух истощенных собак, закрытых в Nissan. Владельца автомобиля нашли, животных освободили, а на мужчину составили административный протокол.
В 2024 году в Украине зарегистрировали более 222,1 тыс. подержанных автомобилей, что на 4% больше чем в прошлом году. Volkswagen Golf стал самой популярной моделью среди подержанных авто с результатом 12 164 единицы.
В 2024 году украинцы приобрели 69,6 тыс. новых автомобилей, что на 14% больше чем в 2023. Toyota лидирует среди брендов, а самой популярной моделью стал RENAULT Duster.
Audi анонсировала новые модели авто на 2025 год после значительного падения прибыли. Компания представит обновленные A5, A6 e-tron, Q5, Q6, A7, Q3 и другие модели с новыми техническими характеристиками.
Немецкий автогигант Volkswagen планирует масштабную оптимизацию до 2030 года, сократив треть персонала. Компания не будет закрывать заводы, но уменьшит производственные мощности и урежет зарплаты менеджмента.
Honda и Nissan подписали соглашение о создании совместного холдинга, который выйдет на биржу в 2026 году. Объединенная компания станет третьим крупнейшим автопроизводителем в мире после Toyota и Volkswagen.
СМИ сообщают о возможном слиянии Nissan и Honda для создания новой холдинговой компании. Объединенная компания с Mitsubishi сможет продавать более 8 млн авто ежегодно, конкурируя с Toyota и Volkswagen.
В ноябре в Украине зарегистрировано 3742 электромобиля, что на 13% меньше чем в прошлом году. Среди новых лидирует HONDA M-NV, а среди подержанных - Nissan Leaf.
В ноябре регистрации подержанных авто из-за рубежа снизились на 10% по сравнению с октябрем. Самыми популярными остаются бензиновые авто (46%), а средний возраст импортируемых машин составляет 9 лет.
Патрульная полиция Киева предоставила подробные рекомендации относительно действий водителей в случае ДТП. Разъяснены условия самостоятельного оформления европротокола и случаи, когда обязательно нужно вызвать полицию.
44% импортированных подержанных авто в возрасте до 5 лет в Украине в октябре были электромобилями. Tesla Model Y и Model 3 стали самыми популярными моделями среди подержанных электрокаров.
Honda запустила демонстрационный центр в Японии для массового производства твердотельных аккумуляторов. Компания планирует ускорить исследования и начать производство во второй половине 2020-х годов.
Ford планирует сократить 4000 рабочих мест в Европе, из них 2900 - в Германии. Решение связано с убытками в сегменте легковых авто и переходом на производство электромобилей.
В октябре украинцы приобрели более 1,9 тыс. гибридных автомобилей, что на 7% больше чем в прошлом году. Самыми популярными моделями стали Toyota RAV-4 среди новых и Ford Fusion US среди подержанных авто.
Nissan Motor снизил прогноз годовой прибыли с 500 до 150 миллиардов иен из-за ухудшения ситуации в США и Китае. Компания планирует сократить 9000 сотрудников и уменьшить производственные мощности на 20%.
На автодороге Малая Снитинка-Фастов столкнулись Nissan и Chevrolet. Двое водителей и пассажир получили ранения и были госпитализированы, полиция начала расследование по ч. 1 ст. 286 УКУ.
В августе 2024 года украинцы приобрели новых легковых автомобилей на 15 млрд грн, что на 45% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными марками стали BMW, Toyota и Mercedes-Benz.