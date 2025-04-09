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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26129 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Tesla планирует выпустить обновление программного обеспечения автопилота для китайских пользователей с функциями для городских дорог. Новая версия будет упрощенной по сравнению с американской из-за особенностей китайских дорог.

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Honda открыта для возобновления переговоров с Nissan, но есть нюанс

Honda открыта к возобновлению переговоров о слиянии с Nissan, но требует отставки нынешнего руководителя Макото Учиды. Компания хочет видеть нового руководителя, который сможет лучше сотрудничать с конкурентами.

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Honda и Nissan прекратили переговоры о слиянии из-за изменения стратегии

Honda и Nissan прекратили переговоры о запланированном слиянии менее чем через два месяца после объявления. Компании продолжат сотрудничество в области автомобильных технологий, а Nissan будет искать нового партнера.

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Toyota открывает новый завод Lexus в Шанхае: что известно о масштабном проекте

Toyota планирует построить новый завод Lexus в Шанхае для производства электромобилей с 2027 года. Завод будет производить 100 000 автомобилей ежегодно, а к 2035 году все модели Lexus станут электрическими.

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В Ровенской области произошло ДТП с четырьмя автомобилями: полиция составила протоколы на пьяного водителя

В Гоще Ровенской области на водителя Volkswagen Passat составили административные протоколы за ДТП с участием четырех автомобилей, совершенное в нетрезвом состоянии. В результате ДТП пострадал водитель Nissan, который с травмами был доставлен в больницу.

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Автопроизводители Honda и Nissan планируют объединиться в 2026 году

Совет директоров Nissan планирует отклонить предложение Honda об объединении в совместный холдинг. Honda предлагала сделать Nissan своей дочерней компанией, что оказалось неприемлемым для руководства Nissan.

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Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

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Какие авто с бензиновыми двигателями покупали украинцы в 2024 году: неожиданные лидеры

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Украинский рынок электромобилей вырос на 38% за 2024 год, зарегистрировано более 51,7 тысяч авто. VW ID.4 стал лидером среди новых электрокаров, а NISSAN Leaf - среди подержанных.

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На бульваре Высоцкого прохожий обнаружил двух истощенных собак, закрытых в Nissan. Владельца автомобиля нашли, животных освободили, а на мужчину составили административный протокол.

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В 2024 году украинцы приобрели 69,6 тыс. новых автомобилей, что на 14% больше чем в 2023. Toyota лидирует среди брендов, а самой популярной моделью стал RENAULT Duster.

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Автогигант Германии оптимизирует расходы: радикальные изменения в Volkswagen

Немецкий автогигант Volkswagen планирует масштабную оптимизацию до 2030 года, сократив треть персонала. Компания не будет закрывать заводы, но уменьшит производственные мощности и урежет зарплаты менеджмента.

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Патрульная полиция рассказала, как правильно действовать при ДТП: пошаговая инструкция

Патрульная полиция Киева предоставила подробные рекомендации относительно действий водителей в случае ДТП. Разъяснены условия самостоятельного оформления европротокола и случаи, когда обязательно нужно вызвать полицию.

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Honda планирует создать революционные твердотельные аккумуляторы для электромобилей

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На автодороге Малая Снитинка-Фастов столкнулись Nissan и Chevrolet. Двое водителей и пассажир получили ранения и были госпитализированы, полиция начала расследование по ч. 1 ст. 286 УКУ.

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