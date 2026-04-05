Nissan отзывает электромобили Leaf 2026 года из-за риска возгорания во время стоянки
Киев • УНН
Из-за дефекта батареи на 78 кВт·ч Nissan отзывает 51 электромобиль Leaf. Владельцам советуют не заряжать авто и парковать их подальше от зданий.
Компания Nissan отзывает 51 электромобиль Leaf 2026 модельного года из-за дефекта батареи, который может привести к перегреву и пожару даже во время парковки. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.
Детали
Речь идет об автомобилях, выпущенных с 17 июля по 26 ноября 2025 года. По данным американского регулятора, проблема связана с литий-ионной батареей на 78 кВт·ч. Во время производства могли быть повреждены края катодного материала отдельных элементов, что повышает риск внутреннего короткого замыкания, перегрева и так называемого теплового разгона.
Nissan уже зафиксировала два случая перегрева – один в Японии и один в США. В обоих случаях автомобили были припаркованы, выключены и не заряжались. О пострадавших или авариях компания не сообщала.
Владельцам советуют не заряжать авто
До устранения проблемы владельцам таких Leaf рекомендуют не заряжать автомобиль и парковать его подальше от зданий и других объектов. Компания также пообещала предоставить подменный автомобиль через дилерскую сеть, пока идет поиск окончательного технического решения.
Официальное информирование владельцев должно начаться с 17 апреля. Дилеры будут проверять батареи и при необходимости заменять отдельные модули или весь аккумуляторный блок.
