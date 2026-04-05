5 апреля, 11:39
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Nissan отзывает электромобили Leaf 2026 года из-за риска возгорания во время стоянки

Киев • УНН

 • 3662 просмотра

Из-за дефекта батареи на 78 кВт·ч Nissan отзывает 51 электромобиль Leaf. Владельцам советуют не заряжать авто и парковать их подальше от зданий.

Компания Nissan отзывает 51 электромобиль Leaf 2026 модельного года из-за дефекта батареи, который может привести к перегреву и пожару даже во время парковки. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Речь идет об автомобилях, выпущенных с 17 июля по 26 ноября 2025 года. По данным американского регулятора, проблема связана с литий-ионной батареей на 78 кВт·ч. Во время производства могли быть повреждены края катодного материала отдельных элементов, что повышает риск внутреннего короткого замыкания, перегрева и так называемого теплового разгона.

Nissan уже зафиксировала два случая перегрева – один в Японии и один в США. В обоих случаях автомобили были припаркованы, выключены и не заряжались. О пострадавших или авариях компания не сообщала.

Владельцам советуют не заряжать авто

До устранения проблемы владельцам таких Leaf рекомендуют не заряжать автомобиль и парковать его подальше от зданий и других объектов. Компания также пообещала предоставить подменный автомобиль через дилерскую сеть, пока идет поиск окончательного технического решения.

Официальное информирование владельцев должно начаться с 17 апреля. Дилеры будут проверять батареи и при необходимости заменять отдельные модули или весь аккумуляторный блок.

