Nissan відкликає електромобілі Leaf 2026 року через ризик займання під час стоянки

В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 30148 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 80090 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 90786 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 109649 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 94799 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 99272 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 51780 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 106958 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 37310 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
Популярнi новини
Члени ОПЕК+ знову збільшили квоти на видобуток нафти5 квітня, 19:15 • 7986 перегляди
Україна та Сирія відкриють посольства у Києві та Дамаску - МЗС5 квітня, 19:25 • 10358 перегляди
У новоросійську повідомляють про атаку на порт, пожежі та влучання уламків у багатоповерхівкуVideo5 квітня, 20:36 • 9142 перегляди
російський порт усть-луга відновив перевалку нафти після атак дронів5 квітня, 21:13 • 6680 перегляди
Ціни на нафту зросли після нового ультиматуму Трампа ІрануPhoto01:20 • 8536 перегляди
Публікації
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 90793 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 99275 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 106960 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 86787 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 86124 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Чак Шумер
Берні Сандерс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Сирія
Реклама
УНН Lite
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 21865 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 37999 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 39655 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 51230 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 65293 перегляди
Nissan відкликає електромобілі Leaf 2026 року через ризик займання під час стоянки

Через дефект батареї на 78 кВт·год Nissan відкликає 51 електромобіль Leaf. Власникам радять не заряджати авто та паркувати їх подалі від будівель.

Компанія Nissan відкликає 51 електромобіль Leaf 2026 модельного року через дефект батареї, який може спричинити перегрів і пожежу навіть під час паркування. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Йдеться про автомобілі, випущені з 17 липня по 26 листопада 2025 року. За даними американського регулятора, проблема пов’язана з літій-іонною батареєю на 78 кВт·год. Під час виробництва могли бути пошкоджені краї катодного матеріалу окремих елементів, що підвищує ризик внутрішнього короткого замикання, перегріву та так званого теплового розгону.

Nissan вже зафіксувала два випадки перегріву – один у Японії та один у США. В обох випадках автомобілі були припарковані, вимкнені й не заряджалися. Про постраждалих або аварії компанія не повідомляла.

Власникам радять не заряджати авто

До усунення проблеми власникам таких Leaf рекомендують не заряджати автомобіль і паркувати його подалі від будівель та інших об’єктів. Компанія також пообіцяла надати підмінний автомобіль через дилерську мережу, поки триває пошук остаточного технічного рішення.

Офіційне інформування власників має розпочатися з 17 квітня. Дилери перевірятимуть батареї та за потреби замінюватимуть окремі модулі або весь акумуляторний блок.

Mitsubishi відроджує Pajero після багаторічної перерви - ЗМІ23.01.26, 17:05 • 3314 переглядiв

