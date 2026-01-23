Mitsubishi відроджує Pajero після багаторічної перерви - ЗМІ

Mitsubishi відроджує Pajero після тривалої перерви. Pajero буде проводитися в Таїланді, використовуючи ту ж саму платформу, що і пікапи Triton. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, не секрет, що Mitsubishi готується до повернення на ринок середньорозмірних кросоверів (SUV). В одному з недавніх корпоративних відеороликів компанії навіть була показана "пасхалка", що "мовчазно демонструє його загадковий вигляд". Є багато приводів для радості, враховуючи, що компанія покинула цей сегмент близько 20 років тому в Америці, а 2021 року - у всьому світі, пише видання.

Компанія Mitsubishi поки що офіційно не називає цей кросовер, але заявки на реєстрацію товарних знаків за минулі роки вказували на повернення назви Montero. Тепер документ з Австралії нарешті розкриває принаймні одну з назв, яка використовуватиметься після запуску, зазначає видання.

Документ, отриманий австралійським виданням Drive, містить кілька подробиць про кросовер. "Головною з них була назва моделі, і ми можемо впевнено сказати, що назва Pajero повертається. Ймовірно, це нікого не здивує, але ця відповідна назва для флагманського кросовера від Mitsubishi", - ідеться у публікації.

У документі також було зазначено інші подробиці. VIN-код показує, що Pajero вироблятиметься в Таїланді, а не в Японії. Це підтверджується абревіатурою MMA на початку VIN-коду. Імовірно, він збиратиметься на тому ж заводі, де випускаються пікапи Triton та Nissan Navara для австралійського ринку.

Оскільки країна походження підтверджена, є більша ймовірність, що Pajero буде використовувати ту саму платформу, що й згадані вище пікапи. Якщо це так, це означає, що кросовер повернеться до використання шасі з рамою замість цільного кузова, як у третього та четвертого поколінь. Двигуни поки що залишаються загадкою, але під капотом може з'явитися двотурбодизель від Triton (201 кінська сила, 387 фунт-фут), а також, можливо, бензиновий двигун з якоюсь гібридною системою, пише видання.

