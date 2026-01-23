$43.170.01
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Mitsubishi відроджує Pajero після багаторічної перерви - ЗМІ

Київ • УНН

Mitsubishi готується повернути на ринок кросовер Pajero, виробництво якого буде зосереджено в Таїланді. Нова модель використовуватиме платформу пікапів Triton.

Mitsubishi відроджує Pajero після багаторічної перерви - ЗМІ

Mitsubishi відроджує Pajero після тривалої перерви. Pajero буде проводитися в Таїланді, використовуючи ту ж саму платформу, що і пікапи Triton. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, не секрет, що Mitsubishi готується до повернення на ринок середньорозмірних кросоверів (SUV). В одному з недавніх корпоративних відеороликів компанії навіть була показана "пасхалка", що "мовчазно демонструє його загадковий вигляд". Є багато приводів для радості, враховуючи, що компанія покинула цей сегмент близько 20 років тому в Америці, а 2021 року - у всьому світі, пише видання.

Компанія Mitsubishi поки що офіційно не називає цей кросовер, але заявки на реєстрацію товарних знаків за минулі роки вказували на повернення назви Montero. Тепер документ з Австралії нарешті розкриває принаймні одну з назв, яка використовуватиметься після запуску, зазначає видання.

Документ, отриманий австралійським виданням Drive, містить кілька подробиць про кросовер. "Головною з них була назва моделі, і ми можемо впевнено сказати, що назва Pajero повертається. Ймовірно, це нікого не здивує, але ця відповідна назва для флагманського кросовера від Mitsubishi", - ідеться у публікації.

У документі також було зазначено інші подробиці. VIN-код показує, що Pajero вироблятиметься в Таїланді, а не в Японії. Це підтверджується абревіатурою MMA на початку VIN-коду. Імовірно, він збиратиметься на тому ж заводі, де випускаються пікапи Triton та Nissan Navara для австралійського ринку.

Оскільки країна походження підтверджена, є більша ймовірність, що Pajero буде використовувати ту саму платформу, що й згадані вище пікапи. Якщо це так, це означає, що кросовер повернеться до використання шасі з рамою замість цільного кузова, як у третього та четвертого поколінь. Двигуни поки що залишаються загадкою, але під капотом може з'явитися двотурбодизель від Triton (201 кінська сила, 387 фунт-фут), а також, можливо, бензиновий двигун з якоюсь гібридною системою, пише видання.

Mitsubishi готує флагманський кросовер: але поки що не знає, як його назвати14.11.25, 09:56 • 3075 переглядiв

Юлія Шрамко

