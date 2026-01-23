Mitsubishi возрождает Pajero после многолетнего перерыва - СМИ

Mitsubishi возрождает Pajero после длительного перерыва. Pajero будет производиться в Таиланде, используя ту же платформу, что и пикапы Triton. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, не секрет, что Mitsubishi готовится к возвращению на рынок среднеразмерных кроссоверов (SUV). В одном из недавних корпоративных видеороликов компании даже была показана "пасхалка", "молчаливо демонстрирующая его загадочный вид". Есть много поводов для радости, учитывая, что компания покинула этот сегмент около 20 лет назад в Америке, а в 2021 году - во всем мире, пишет издание.

Компания Mitsubishi пока официально не называет этот кроссовер, но заявки на регистрацию товарных знаков за прошедшие годы указывали на возвращение названия Montero. Теперь документ из Австралии наконец раскрывает по крайней мере одно из названий, которое будет использоваться после запуска, отмечает издание.

Документ, полученный австралийским изданием Drive, содержит несколько подробностей о кроссовере. "Главной из них было название модели, и мы можем уверенно сказать, что название Pajero возвращается. Вероятно, это никого не удивит, но это подходящее название для флагманского кроссовера от Mitsubishi", - говорится в публикации.

В документе также были указаны другие подробности. VIN-код показывает, что Pajero будет производиться в Таиланде, а не в Японии. Это подтверждается аббревиатурой MMA в начале VIN-кода. Вероятно, он будет собираться на том же заводе, где выпускаются пикапы Triton и Nissan Navara для австралийского рынка.

Поскольку страна происхождения подтверждена, есть большая вероятность, что Pajero будет использовать ту же платформу, что и упомянутые выше пикапы. Если это так, это означает, что кроссовер вернется к использованию шасси с рамой вместо цельного кузова, как у третьего и четвертого поколений. Двигатели пока остаются загадкой, но под капотом может появиться двухтурбодизель от Triton (201 лошадиная сила, 387 фунт-фут), а также, возможно, бензиновый двигатель с какой-то гибридной системой, пишет издание.

