15:12 • 3012 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53 • 4066 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
12:59 • 9080 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 16434 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 38563 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 19623 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 22363 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 30439 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 67988 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54 • 34224 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
Эксклюзивы
Mitsubishi возрождает Pajero после многолетнего перерыва - СМИ

Киев • УНН

 • 988 просмотра

Mitsubishi готовится вернуть на рынок кроссовер Pajero, производство которого будет сосредоточено в Таиланде. Новая модель будет использовать платформу пикапов Triton.

Mitsubishi возрождает Pajero после многолетнего перерыва - СМИ

Mitsubishi возрождает Pajero после длительного перерыва. Pajero будет производиться в Таиланде, используя ту же платформу, что и пикапы Triton. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, не секрет, что Mitsubishi готовится к возвращению на рынок среднеразмерных кроссоверов (SUV). В одном из недавних корпоративных видеороликов компании даже была показана "пасхалка", "молчаливо демонстрирующая его загадочный вид". Есть много поводов для радости, учитывая, что компания покинула этот сегмент около 20 лет назад в Америке, а в 2021 году - во всем мире, пишет издание.

Компания Mitsubishi пока официально не называет этот кроссовер, но заявки на регистрацию товарных знаков за прошедшие годы указывали на возвращение названия Montero. Теперь документ из Австралии наконец раскрывает по крайней мере одно из названий, которое будет использоваться после запуска, отмечает издание.

Документ, полученный австралийским изданием Drive, содержит несколько подробностей о кроссовере. "Главной из них было название модели, и мы можем уверенно сказать, что название Pajero возвращается. Вероятно, это никого не удивит, но это подходящее название для флагманского кроссовера от Mitsubishi", - говорится в публикации.

В документе также были указаны другие подробности. VIN-код показывает, что Pajero будет производиться в Таиланде, а не в Японии. Это подтверждается аббревиатурой MMA в начале VIN-кода. Вероятно, он будет собираться на том же заводе, где выпускаются пикапы Triton и Nissan Navara для австралийского рынка.

Поскольку страна происхождения подтверждена, есть большая вероятность, что Pajero будет использовать ту же платформу, что и упомянутые выше пикапы. Если это так, это означает, что кроссовер вернется к использованию шасси с рамой вместо цельного кузова, как у третьего и четвертого поколений. Двигатели пока остаются загадкой, но под капотом может появиться двухтурбодизель от Triton (201 лошадиная сила, 387 фунт-фут), а также, возможно, бензиновый двигатель с какой-то гибридной системой, пишет издание.

Mitsubishi готовит флагманский кроссовер: но пока не знает, как его назвать14.11.25, 09:56 • 3080 просмотров

Юлия Шрамко

Авто
Техника
Таиланд
Австралия
Япония