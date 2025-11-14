Mitsubishi готовит флагманский кроссовер: но пока не знает, как его назвать
Киев • УНН
Mitsubishi выпустит новый флагманский кроссовер на базе грузовика к концу следующего года. Название модели неизвестно, но это может быть преемник Montero/Pajero.
Mitsubishi планирует выпустить новый флагманский кроссовер (SUV) на базе грузовика до конца следующего года, и название новой модели пока не объявлено, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.
Детали
Брюс Гампел, генеральный директор по продуктовой стратегии Mitsubishi Australia, в интервью австралийскому автомобильному сайту Drive сказал: "У нас появится новый флагманский большой кроссовер в конце следующего года. Мы пока не объявили название".
"Возможно, мы сможем рассказать об этом подробнее в течение следующих шести месяцев по мере приближения даты запуска", - добавил Гампел.
По крайней мере, подтверждено, что вскоре появится преемник Montero/Pajero, отмечает издание.
Отмечается при этом, что название Montero было зарегистрировано как товарный знак в Бюро патентов и товарных знаков США. Похоже, что это будет автомобиль с лестничной рамой, в отличие от предыдущей модели, а шпионские фотографии намекают на то, что сзади он может иметь неразрезной мост.
Возможно, Mitsubishi объединит Montero и Montero Sport в один автомобиль, но мы узнаем больше, как только компания предоставит больше информации.