Mitsubishi готує флагманський кросовер: але поки що не знає, як його назвати
Київ • УНН
Mitsubishi випустить новий флагманський кросовер на базі пікапа до кінця наступного року. Назва моделі невідома, але це може бути наступник Montero/Pajero.
Автовиробник Mitsubishi планує випустити новий флагманський кросовер (SUV) на базі пікапа до кінця наступного року, і назву нової моделі поки не оголошено, пише УНН з посиланням на Autoblog.
Деталі
Брюс Гампел, генеральний директор із продуктової стратегії Mitsubishi Australia, в інтерв'ю австралійському автомобільному сайту Drive сказав: "У нас з'явиться новий флагманський великий кросовер наприкінці наступного року. Ми поки що не оголосили назву".
"Можливо, ми зможемо розповісти про це докладніше протягом наступних шести місяців у міру наближення дати запуску", - додав Гампел.
Принаймні підтверджено, що невдовзі з'явиться наступник Montero/Pajero, зауважує видання.
Зауважується при цьому, що назва Montero була зареєстрована як товарний знак у Бюро патентів та товарних знаків США. Схоже, що це буде автомобіль із сходовою рамою, на відміну від попередньої моделі, а шпигунські фотографії натякають на те, що ззаду він може мати нерозрізний міст.
Можливо, Mitsubishi поєднає Montero і Montero Sport в один автомобіль, але ми дізнаємося більше, щойно компанія надасть більше інформації.