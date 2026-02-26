$43.240.02
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Верховная Рада приняла закон №13646 о социальной защите военнослужащих, который устанавливает 15 миллионов гривен как максимальную сумму помощи семьям погибших. В эту сумму включаются выплаты, полученные во время статуса пропавшего без вести.

Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон

Парламент со второй попытки принял закон №13646 о социальной защите военнослужащих. Документ является одним из самых сложных и чувствительных за весь период полномасштабной войны, ведь он непосредственно затрагивает семьи пропавших без вести и погибших защитников. Речь идет не только о деньгах, а о морали, доверии к государству и восприятии справедливости в условиях затяжной войны.

Что именно изменилось и почему вокруг этого закона столько дискуссий - УНН разбирает детально.

Как работала система выплат до принятия закона

До принятия изменений государство применяло две разные логики поддержки. Если военнослужащий пропадал без вести, его семья получала денежное обеспечение в среднем около 100–120 тысяч гривен ежемесячно. Эти выплаты продолжались до тех пор, пока статус не менялся – на возвращение, плен или гибель.

В случае официального признания гибели семья дополнительно получала 15 миллионов гривен единовременной помощи. Выплата осуществлялась поэтапно: сначала около 3 миллионов, а остальное - равными частями в течение следующих месяцев.

Таким образом, семьи пропавших без вести фактически могли годами получать полное денежное обеспечение, а затем - еще и полный пакет компенсации за гибель.

Ключевое изменение: 15 миллионов как предельная сумма

Новый закон меняет сам принцип. Теперь 15 миллионов гривен - это максимальная сумма всей помощи от государства в случае гибели военного. В эту сумму включаются и те выплаты, которые семья получала во время статуса пропавшего без вести.

Иначе говоря, если семья несколько лет получала ежемесячные выплаты, то после признания гибели государство доплатит лишь разницу до предельных 15 миллионов гривен.

Как теперь работают выплаты для пропавших без вести

Сам механизм выплат для пропавших без вести также сохранен, но с уточнениями. Часть денежного обеспечения делится поровну между родственниками, подавшими документы, а 50% удерживается воинской частью или государством до момента выяснения судьбы военного. Если защитник возвращается из плена или находится живым - эти средства выплачиваются ему. Если признается погибшим - семье.

Дополнительные социальные гарантии для военнослужащих

Отдельно закон расширяет перечень социальных гарантий для военных. Во время службы государство гарантирует денежное, медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение, лечение и реабилитацию по решению ВВК, отпуска по семейным обстоятельствам, проживание, бесплатный проезд и почтовую связь. После возвращения со службы военные имеют право восстановиться на работе не ниже предыдущей должности, получить помощь в размере средней зарплаты, полноценный страховой и трудовой стаж, право на профессиональную адаптацию, ежегодный отпуск уже в первый год работы, сохранение очереди на жилье и возобновление обучения.

Как пропавшего без вести могут признать погибшим без тела

Отдельный и очень болезненный блок - это вопрос, как пропавший без вести может быть признан погибшим, если тела нет. Украинское законодательство предусматривает лишь несколько путей.

Первый - судебное решение при наличии как минимум трех свидетелей и материалов расследования от воинской части, где зафиксированы обстоятельства исчезновения. На практике это самый сложный путь: свидетелей часто нет, они могут находиться на фронте или погибнуть, а судебные процессы длятся годами.

Второй - автоматическое признание погибшим через два года после завершения боевых действий. В условиях, когда о конце войны даже не идет речь, этот механизм фактически не работает.

Третий - идентификация тела или останков по ДНК. Но поиск тел в зоне боевых действий часто невозможен годами, пока продолжаются бои или территория остается оккупированной.

В результате семьи пропавших без вести годами живут в подвешенном состоянии - между надеждой и фактическим осознанием потери.

Аргументы государства в пользу новых правил

Государство объясняет новые правила несколькими аргументами. Во-первых, это должно устранить финансовое неравенство между семьями погибших и пропавших без вести. Во-вторых, уменьшить соблазн затягивать юридическое признание гибели. В-третьих, разгрузить бюджет в ситуации, когда война длится значительно дольше, чем планировалось в 2022 году.

Официальная позиция Министерства обороны сводится к единому принципу: семьи погибших и пропавших без вести должны получать помощь по прозрачной, понятной и одинаковой логике, а общий объем государственной поддержки не должен превышать 15 миллионов гривен.

Критика закона со стороны семей и правозащитников

В то же время семьи военных и правозащитники видят в законе серьезные риски. Судебные процедуры могут еще больше затягиваться, ведь признание гибели автоматически уменьшает финансовую нагрузку на государство. Многие семьи годами не могут собрать необходимые доказательства, а моральный аспект решения сводится к вопросу: можно ли вообще измерять потерю человеческой жизни финансовыми лимитами.

Проблема семей погибших до 24 февраля 2022 года

Отдельная болезненная тема - семьи военных, погибших до 24 февраля 2022 года. Они не подпадают под действие нынешних компенсаций, хотя война для них началась значительно раньше и унесла жизни так же. Это искусственное разделение государство фактически признает, но исправлять его уже не планирует.

Итог: что на самом деле означает этот закон

В итоге закон №13646 - это сигнал о реальном финансовом состоянии государства. Решения, принятые в 2022 году в условиях шока и веры в короткую войну, больше не соответствуют реальности. Государство пытается сохранить баланс между поддержкой семей погибших, помощью живым и возможностью продолжать войну.

Является ли это справедливым - вопрос открытый. Для одних это шаг к системности и честности, для других - болезненное сокращение поддержки под прикрытием реформ. Очевидно лишь одно: эти решения принимаются не в условиях достатка, а в условиях выживания страны, которая четвертый год ведет войну на истощение.

Верховная Рада приняла законопроект, регулирующий социальные, трудовые и пенсионные права военнослужащих. Закон обеспечивает возвращение на работу, денежную помощь после призыва и дополнительные гарантии для освобожденных из плена.

Андрей Тимощенков

