Пентагон планирует отменить передачу ракет Tomahawk Германии из-за России — Politico

Пентагон, вероятно, отменит план отправки ракет Tomahawk в Германию частично из-за опасений, что россия расценит это как эскалацию. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух европейских и одного американского высокопоставленных чиновников, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в Белом доме не исключают, что москва примет ответные меры, если администрация Трампа реализует свои усилия по развертыванию высокоточных ракет на континенте. При этом решение не поставлять их приведет к отмене соглашения, заключенного во времена Байдена, и оставит Берлин без вооружения, которое, по словам немецких лидеров, крайне необходимо.

Американские чиновники, даже если они преимущественно боятся реакции россии, вероятно, также обеспокоены сокращением арсенала американского оружия. США израсходовали тысячи ракет Tomahawk и Patriot в первые недели войны в Иране. Министр обороны Пит Хегсет в прошлом месяце заявил Конгрессу, что понадобятся "месяцы и годы", чтобы заменить боеприпасы, израсходованные в военном конфликте - говорится в статье.

Указывается, что российские войска давно развернули ракеты "Искандер", способные нести ядерное оружие, в Калининградском анклаве между Польшей и Литвой. Они также разместили ракеты средней дальности "Орешник" в беларуси, которые могут достичь всей Европы за считанные минуты.

"Чиновники Восточной и Центральной Европы с осторожностью относятся к этим шагам, поскольку они все еще работают над развертыванием собственных аналогичных систем. ... США могут беспокоиться из-за москвы, но Германия и остальная Европа должны бороться с полномасштабной войной между россией и Украиной на своем пороге", - резюмирует издание.

Напомним

Война с Ираном истощила ракетные арсеналы США, а их восстановление продлится годы. Дефицит систем Patriot и Tomahawk будет сохраняться до 2031 года.

Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot