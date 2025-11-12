BYD строит «город-фабрику»: новый гигантский завод в Китае будет больше Сан-Франциско – СМИ

$42.010.06
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00 • 6910 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставку
14:21 • 13399 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
13:55 • 17406 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 18007 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 21625 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 38445 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 61920 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 80969 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 125943 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезон
Финики: польза и вред
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против Франции
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода
Планирование бюджета на рождественские праздники
Финики: польза и вред
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 125944 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Юлия Свириденко
Джеффри Эпштейн
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Германия
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезон
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли Дженнер
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларов
Техника
Социальная сеть
Отопление
Нью-Йорк Таймс
Бильд

BYD строит «город-фабрику»: новый гигантский завод в Китае будет больше Сан-Франциско – СМИ

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Производитель автомобилей и батарей BYD достраивает завод в китайском Чжэнчжоу площадью 130 квадратных километров, который станет крупнейшим в мире комплексом по производству электромобилей и батарей. Он будет производить до миллиона электрокаров ежегодно.

BYD строит «город-фабрику»: новый гигантский завод в Китае будет больше Сан-Франциско – СМИ

Китайский автопроизводитель BYD достраивает грандиозный завод в городе Чжэнчжоу, площадь которого достигнет 130 квадратных километров – больше, чем в Сан-Франциско, Париже или Барселоне. Это станет крупнейшим в мире комплексом по производству электромобилей и батарей. Об этом сообщает Deepnewz, пишет УНН.

Детали

Проект предусматривает не только промышленные мощности, но и жилые кварталы, торговые центры и зоны отдыха – фактически создание полноценного "города-фабрики". На предприятии планируют ежегодно производить до одного миллиона электрокаров.

Nissan продает свою штаб-квартиру в Японии за 97 млрд иен на фоне реструктуризации и сокращения10.11.25, 12:32 • 5225 просмотров

Кроме того, BYD приобрела еще более 80 гектаров земли в Сиане за 52 миллиона долларов для строительства нового завода по производству аккумуляторов. Компания также запустила свой шестой автовоз BYD Xi’an, который способен перевозить более 9200 автомобилей и вскоре отправится в первый рейс.

Масштабные инвестиции подтверждают стремление BYD укрепить позиции мирового лидера по производству электрокаров, опережая даже Tesla в темпах расширения.

Китай расширяет производство ракет: спутниковые снимки выявили значительное увеличение объектов08.11.25, 06:31 • 4854 просмотра

Степан Гафтко

