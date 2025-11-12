BYD строит «город-фабрику»: новый гигантский завод в Китае будет больше Сан-Франциско – СМИ
Производитель автомобилей и батарей BYD достраивает завод в китайском Чжэнчжоу площадью 130 квадратных километров, который станет крупнейшим в мире комплексом по производству электромобилей и батарей. Он будет производить до миллиона электрокаров ежегодно.
Китайский автопроизводитель BYD достраивает грандиозный завод в городе Чжэнчжоу, площадь которого достигнет 130 квадратных километров – больше, чем в Сан-Франциско, Париже или Барселоне. Это станет крупнейшим в мире комплексом по производству электромобилей и батарей. Об этом сообщает Deepnewz, пишет УНН.
Проект предусматривает не только промышленные мощности, но и жилые кварталы, торговые центры и зоны отдыха – фактически создание полноценного "города-фабрики". На предприятии планируют ежегодно производить до одного миллиона электрокаров.
Кроме того, BYD приобрела еще более 80 гектаров земли в Сиане за 52 миллиона долларов для строительства нового завода по производству аккумуляторов. Компания также запустила свой шестой автовоз BYD Xi’an, который способен перевозить более 9200 автомобилей и вскоре отправится в первый рейс.
Масштабные инвестиции подтверждают стремление BYD укрепить позиции мирового лидера по производству электрокаров, опережая даже Tesla в темпах расширения.
