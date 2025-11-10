Nissan продает свою штаб-квартиру в Японии за 97 млрд иен на фоне реструктуризации и сокращения

Nissan Motor продает свою глобальную штаб-квартиру в Йокогаме компании KKR за 97 миллиардов иен, что принесет чрезвычайную прибыль в 73,9 миллиарда иен. Сделка будет завершена к декабрю 2025 года, а Nissan продолжит арендовать здание в течение 20 лет.