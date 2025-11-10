Nissan продает свою штаб-квартиру в Японии за 97 млрд иен на фоне реструктуризации и сокращения
Nissan Motor продает свою глобальную штаб-квартиру в Йокогаме компании KKR за 97 миллиардов иен, что принесет чрезвычайную прибыль в 73,9 миллиарда иен. Сделка будет завершена к декабрю 2025 года, а Nissan продолжит арендовать здание в течение 20 лет.
В конце текущего года Nissan Motor завершит сделку по продаже своей глобальной штаб-квартиры в городе Йокогама на фоне планов получить более 360 млрд евро за финансовый год.
Детали
Nissan Motor продает свою штаб-квартиру в городе Йокогама, район Ниси, компании KKR. Цена продажи составляет 97 млрд иен, и компания зафиксирует чрезвычайную прибыль в размере 73,9 млрд иен в своих консолидированных финансовых результатах за финансовый год, заканчивающийся в марте 2026 года.
Справочно
6 марта компания Nissan Motor объявила о продаже своей штаб-квартиры в Йокогама. Продажу планируется завершить в декабре 2025 года. Nissan заключит сделку "продажа и обратный лизинг", продолжая использовать объект в течение 20 лет.
Покупателем является MJI (Чуо, Токио), специальная компания (SPC). Это частный фонд, образованный американскими инвестиционными фондами, связанными с KKR, и Mizuho Real Estate Investment Advisors, с тайваньским производителем автомобильных запчастей Min Sheng Group (Mins Group) в качестве основного инвестора.
Nissan нуждается в неотложной корпоративной реструктуризации
Nissan сталкивается с нестабильной финансовой ситуацией из-за снижения продаж в Соединенных Штатах и Китае. Продажа штаб-квартиры является частью операционной реструктуризации. Компания продает активы и закрывает семнадцать заводов, сокращая 20 000 рабочих мест по всему миру.
Напомним
Автопроизводитель Nissan временно уменьшит производство внедорожника Rogue в Японии из-за нехватки микрочипов от голландской компании Nexperia на фоне дипломатических ограничений. Сокращение составит около 900 автомобилей в течение недели, начиная с 10 ноября, на заводе в Кюсю.
