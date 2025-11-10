ukenru
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Графики отключений электроэнергии
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Nissan продает свою штаб-квартиру в Японии за 97 млрд иен на фоне реструктуризации и сокращения

Киев • УНН

Nissan Motor продает свою глобальную штаб-квартиру в Йокогаме компании KKR за 97 миллиардов иен, что принесет чрезвычайную прибыль в 73,9 миллиарда иен. Сделка будет завершена к декабрю 2025 года, а Nissan продолжит арендовать здание в течение 20 лет.

Nissan продает свою штаб-квартиру в Японии за 97 млрд иен на фоне реструктуризации и сокращения

В конце текущего года Nissan Motor завершит сделку по продаже своей глобальной штаб-квартиры в городе Йокогама на фоне планов получить более 360 млрд евро за финансовый год.

Передает УНН со ссылкой на Nikkei.

Детали

Nissan Motor продает свою штаб-квартиру в городе Йокогама, район Ниси, компании KKR. Цена продажи составляет 97 млрд иен, и компания зафиксирует чрезвычайную прибыль в размере 73,9 млрд иен в своих консолидированных финансовых результатах за финансовый год, заканчивающийся в марте 2026 года.

Справочно

6 марта компания Nissan Motor объявила о продаже своей штаб-квартиры в Йокогама. Продажу планируется завершить в декабре 2025 года. Nissan заключит сделку "продажа и обратный лизинг", продолжая использовать объект в течение 20 лет.

Покупателем является MJI (Чуо, Токио), специальная компания (SPC). Это частный фонд, образованный американскими инвестиционными фондами, связанными с KKR, и Mizuho Real Estate Investment Advisors, с тайваньским производителем автомобильных запчастей Min Sheng Group (Mins Group) в качестве основного инвестора.

Nissan нуждается в неотложной корпоративной реструктуризации

Nissan сталкивается с нестабильной финансовой ситуацией из-за снижения продаж в Соединенных Штатах и Китае. Продажа штаб-квартиры является частью операционной реструктуризации. Компания продает активы и закрывает семнадцать заводов, сокращая 20 000 рабочих мест по всему миру.

Напомним

Автопроизводитель Nissan временно уменьшит производство внедорожника Rogue в Японии из-за нехватки микрочипов от голландской компании Nexperia на фоне дипломатических ограничений. Сокращение составит около 900 автомобилей в течение недели, начиная с 10 ноября, на заводе в Кюсю.

