08:17 • 4804 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
04:17 • 12575 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 16452 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 45311 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 79965 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 75481 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 105491 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 72986 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 14:50 • 58031 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 52260 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
Графики отключений электроэнергии
Техника
Хранитель
Audi Q5
Тесла Модель Y
Audi Q5

Украинцы на 60% активнее покупают авто с пробегом из-за границы, Tesla в топе

Киев • УНН

 • 1128 просмотра

Украинцы в октябре приобрели на 60% больше подержанных автомобилей из-за границы, чем в прошлом году. Почти каждый третий из них – электромобиль, а Tesla удерживает лидерские позиции.

Украинцы на 60% активнее покупают авто с пробегом из-за границы, Tesla в топе

Украинцы в этом году активнее покупают подержанные автомобили из-за границы, только в октябре приобретя на 60% больше таких авто по сравнению с прошлогодним показателем - более 26,1 тысячи, почти каждый третий при этом - электромобиль, Tesla держится в топе рейтинга, сообщили в понедельник в ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.

Детали

"В течение октября украинский автопарк пополнили более 26,1 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 60% больше, чем в прошлом году", - сообщает Укравтопром.

По сравнению с предыдущим месяцем спрос на такие авто увеличился на 12%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 44%. Далее идут: электромобили – 30%; дизельные – 18%; гибриды – 5%; авто с ГБО – 3%.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в октябре на украинские номера, составляет – 8,2 года.

Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

  1. VOLKSWAGEN Golf - 1208 ед.
    1. TESLA Model Y - 942 ед.
      1. TESLA Model 3 - 862 ед.
        1. VOLKSWAGEN Tiguan - 752 ед.
          1. RENAULT Megane - 730 ед.
            1. AUDI Q5 - 726 ед.
              1. NISSAN Leaf - 697 ед.
                1. SKODA Octavia - 665 ед.
                  1. NISSAN Rogue - 636 ед.
                    1. KIA Niro - 551 ед.

                      "Всего с начала года украинцы приобрели 207,9 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - свидетельствуют данные ассоциации.

                      Украинцы на фоне окончания льгот скупают электрокары BYD, Volkswagen и Zeekr: что говорят цифры06.11.25, 17:07 • 2251 просмотр

                      Юлия Шрамко

                      ЭкономикаАвто
                      Тесла Модель Y
                      Audi Q5