Украинцы на 60% активнее покупают авто с пробегом из-за границы, Tesla в топе
Киев • УНН
Украинцы в октябре приобрели на 60% больше подержанных автомобилей из-за границы, чем в прошлом году. Почти каждый третий из них – электромобиль, а Tesla удерживает лидерские позиции.
Украинцы в этом году активнее покупают подержанные автомобили из-за границы, только в октябре приобретя на 60% больше таких авто по сравнению с прошлогодним показателем - более 26,1 тысячи, почти каждый третий при этом - электромобиль, Tesla держится в топе рейтинга, сообщили в понедельник в ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.
Детали
"В течение октября украинский автопарк пополнили более 26,1 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 60% больше, чем в прошлом году", - сообщает Укравтопром.
По сравнению с предыдущим месяцем спрос на такие авто увеличился на 12%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 44%. Далее идут: электромобили – 30%; дизельные – 18%; гибриды – 5%; авто с ГБО – 3%.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в октябре на украинские номера, составляет – 8,2 года.
Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- VOLKSWAGEN Golf - 1208 ед.
- TESLA Model Y - 942 ед.
- TESLA Model 3 - 862 ед.
- VOLKSWAGEN Tiguan - 752 ед.
- RENAULT Megane - 730 ед.
- AUDI Q5 - 726 ед.
- NISSAN Leaf - 697 ед.
- SKODA Octavia - 665 ед.
- NISSAN Rogue - 636 ед.
- KIA Niro - 551 ед.
"Всего с начала года украинцы приобрели 207,9 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - свидетельствуют данные ассоциации.
