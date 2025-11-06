Украинцы на фоне окончания льгот скупают электрокары BYD, Volkswagen и Zeekr: что говорят цифры

В Украине наибольший спрос среди электрокаров на фоне действия льгот на их ввоз, которые завершаются в этом году, - на марки BYD, Volkswagen и Zeekr, главный поставщик - Китай, средняя цена за электрокар - около 21 тыс. долл. При этом льготы в этом году достигли уже 14,5 млрд грн, или 40% от всей суммы с момента их введения в 2022 году, сообщили в Гостаможслужбе в четверг, пишет УНН.

Детали

Самыми дорогими импортированными электромобилями в этом году стали ROLLS-ROYCE SPECTRE класса люкс, общая стоимость трех авто составила 56,4 млн грн. При этом льгот по уплате таможенных платежей было предоставлено на 11,2 млн грн.

Основной страной-производителем ввезенных в Украину электрокаров, как отмечается, является Китай.

"Стоимость импортированных автомобилей за 10 месяцев 2025 года составила 25 млрд грн. Второе место занимает США - оттуда завезли электрических авто на 14,8 млрд, а из Германии - на 11,7 млрд грн", - говорится в сообщении.

Легковые автомобили, как указано, занимают второе место среди всех товарных групп по объему уплаченных таможенных платежей, "что подчеркивает их значимую роль в формировании доходной части государственного бюджета".

С 1 января 2022 года Законами Украины №1660-ІХ и №1661-ІХ был введен льготный режим на ввоз и поставку в Украину электромобилей до 1 января 2026 года.

"При этом действующая норма освобождения электромобилей от уплаты налога на добавленную стоимость не содержит ограничительных пороговых значений - ни по стоимости транспортного средства, ни по количеству, которое может быть ввезено одним лицом. Это означает, что льготный режим одинаково применяется как к бюджетным моделям, так и к автомобилям премиум-сегмента", - подчеркнули в таможенной службе.

Указанные льготы при импорте, как отмечается, оказывают ощутимое влияние на структуру бюджетных поступлений государства. "За период с 2022 года по сегодняшний день общая сумма освобожденных от налогообложения НДС операций по ввозу электромобилей составила 36 млрд грн. В частности, в 2022 году сумма таких льгот составила 2,8 млрд грн, в 2023 году - 8,1 млрд грн, в 2024 году - 10,6 млрд грн, а за 10 месяцев 2025 года - 14,5 млрд грн, что демонстрирует активную тенденцию к росту", - подчеркнули в Гостаможслужбе.

