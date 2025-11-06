Украинцы на фоне окончания льгот скупают электрокары BYD, Volkswagen и Zeekr: что говорят цифры

ukenru
Эксклюзив
14:11 • 11659 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 16555 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 16213 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 17052 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 39793 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 32529 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 36142 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49482 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38669 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32434 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 21438 просмотра
Кинбурнская коса разрушена: экологи и военные сообщают о катастрофических последствиях6 ноября, 09:24 • 13829 просмотра
В Киеве расследуют исчезновение начальника отделения полиции и арестованных средств6 ноября, 09:36 • 12071 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 21699 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 19348 просмотра
публикации
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
14:11 • 11659 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов13:00 • 11276 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 19522 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 21860 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 39793 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Франк-Вальтер Штайнмайер
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Днепропетровская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 21587 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 24099 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 26037 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 42626 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 46793 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Нью-Йорк Таймс
Фильм
Грибы

Украинцы на фоне окончания льгот скупают электрокары BYD, Volkswagen и Zeekr: что говорят цифры

Киев • УНН

 • 542 просмотра

В Украине наибольший спрос на электрокары BYD, Volkswagen и Zeekr, при этом Китай является главным поставщиком. Средняя цена электрокара составляет 21 тыс. долларов, а льготы на их ввоз в 2025 году достигли 14,5 млрд грн.

Украинцы на фоне окончания льгот скупают электрокары BYD, Volkswagen и Zeekr: что говорят цифры

В Украине наибольший спрос среди электрокаров на фоне действия льгот на их ввоз, которые завершаются в этом году, - на марки BYD, Volkswagen и Zeekr, главный поставщик - Китай, средняя цена за электрокар - около 21 тыс. долл. При этом льготы в этом году достигли уже 14,5 млрд грн, или 40% от всей суммы с момента их введения в 2022 году, сообщили в Гостаможслужбе в четверг, пишет УНН.

Среди электромобилей, ввезенных в Украину в 2025 году, наибольшим спросом пользуются марки BYD, Volkswagen и Zeekr. В целом средняя стоимость одного ввезенного в Украину электромобиля составляет около 21 тысячи долларов

- сообщили в таможенной службе.

Детали

Самыми дорогими импортированными электромобилями в этом году стали ROLLS-ROYCE SPECTRE класса люкс, общая стоимость трех авто составила 56,4 млн грн. При этом льгот по уплате таможенных платежей было предоставлено на 11,2 млн грн.

Основной страной-производителем ввезенных в Украину электрокаров, как отмечается, является Китай.

"Стоимость импортированных автомобилей за 10 месяцев 2025 года составила 25 млрд грн. Второе место занимает США - оттуда завезли электрических авто на 14,8 млрд, а из Германии - на 11,7 млрд грн", - говорится в сообщении.

Легковые автомобили, как указано, занимают второе место среди всех товарных групп по объему уплаченных таможенных платежей, "что подчеркивает их значимую роль в формировании доходной части государственного бюджета".

С 1 января 2022 года Законами Украины №1660-ІХ и №1661-ІХ был введен льготный режим на ввоз и поставку в Украину электромобилей до 1 января 2026 года.

"При этом действующая норма освобождения электромобилей от уплаты налога на добавленную стоимость не содержит ограничительных пороговых значений - ни по стоимости транспортного средства, ни по количеству, которое может быть ввезено одним лицом. Это означает, что льготный режим одинаково применяется как к бюджетным моделям, так и к автомобилям премиум-сегмента", - подчеркнули в таможенной службе.

Указанные льготы при импорте, как отмечается, оказывают ощутимое влияние на структуру бюджетных поступлений государства. "За период с 2022 года по сегодняшний день общая сумма освобожденных от налогообложения НДС операций по ввозу электромобилей составила 36 млрд грн. В частности, в 2022 году сумма таких льгот составила 2,8 млрд грн, в 2023 году - 8,1 млрд грн, в 2024 году - 10,6 млрд грн, а за 10 месяцев 2025 года - 14,5 млрд грн, что демонстрирует активную тенденцию к росту", - подчеркнули в Гостаможслужбе.

Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком30.10.25, 13:00 • 84698 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаАвто
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Volkswagen
Германия
Китай
Соединённые Штаты
Украина