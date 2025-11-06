Українці на тлі закінчення пільг скуповують електрокари BYD, Volkswagen та Zeekr: що говорять цифри

ukenru
Ексклюзив
14:11 • 13125 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 18634 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 17115 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 17857 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 40873 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 32843 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 36377 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49573 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38725 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32479 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 22297 перегляди
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 6 листопада, 09:24 • 14479 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 6 листопада, 09:36 • 12721 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 22694 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 20381 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
14:11 • 13148 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів13:00 • 11867 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 20512 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 22827 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 40899 перегляди
УНН Lite
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 22392 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 24350 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 26281 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 42857 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 47012 перегляди
Українці на тлі закінчення пільг скуповують електрокари BYD, Volkswagen та Zeekr: що говорять цифри

Київ • УНН

 • 722 перегляди

В Україні найбільший попит на електрокари BYD, Volkswagen та Zeekr, при цьому Китай є головним постачальником. Середня ціна електрокара становить 21 тис. доларів, а пільги на їх ввезення у 2025 році сягнули 14,5 млрд грн.

Українці на тлі закінчення пільг скуповують електрокари BYD, Volkswagen та Zeekr: що говорять цифри

В Україні найбільший попит серед електрокарів на тлі дії пільг на їхнє ввезення, які завершуються цього року, - на марки BYD, Volkswagen та Zeekr, головний постачальник - Китай, середня ціна за електрокар - близько 21 тис. дол. При цьому пільги цього року сягнули вже 14,5 млрд грн, або 40% від усієї суми з моменту їх введення у 2022 році, повідомили у Держмитслужбі у четвер, пише УНН.

Серед електромобілів, ввезених в Україну у 2025 році, найбільшим попитом користуються марки BYD, Volkswagen та Zeekr. Загалом середня вартість одного ввезеного в Україну електромобіля становить близько 21 тисячі доларів

- повідомили у митній службі.

Деталі

Найкоштовнішими імпортованими електромобілями цього року стали ROLLS-ROYCE SPECTRE класу люкс, загальна вартість трьох авто становила 56,4 млн грн. При цьому пільг зі сплати митних платежів було надано на 11,2 млн грн.

Основною країною-виробником ввезених в Україну електрокарів, як зазначається, є Китай.

"Вартість імпортованих автомобілів за 10 місяців 2025 року становила 25 млрд грн. Друге місце посідає США - звідти завезли електричних авто на 14,8 млрд, а з Німеччини - на 11,7 млрд грн", - ідеться у повідомленні.

Легкові автомобілі, як вказано, посідають друге місце серед усіх товарних груп за обсягом сплачених митних платежів, "що підкреслює їхню значущу роль у формуванні дохідної частини державного бюджету".

З 1 січня 2022 року Законами України №1660-ІХ та №1661-ІХ був введений пільговий режим на ввезення та постачання в Україну електромобілів до 1 січня 2026 року.

"При цьому чинна норма звільнення електромобілів від сплати податку на додану вартість не містить обмежувальних порогових значень - ні за вартістю транспортного засобу, ні за кількістю, яку може бути ввезено однією особою. Це означає, що пільговий режим однаково застосовується як до бюджетних моделей, так і до автомобілів преміум-сегменту", - наголосили в митній службі.

Зазначені пільги при імпорті, як зауважується, мають відчутний вплив на структуру бюджетних надходжень держави. "За період із 2022 року по сьогодні загальна сума звільнених від оподаткування ПДВ операцій із ввезення електромобілів склала 36 млрд грн. Зокрема, у 2022 році сума таких пільг становила 2,8 млрд грн, у 2023 році - 8,1 млрд грн, у 2024 році - 10,6 млрд грн, а за 10 місяців 2025 року - 14,5 млрд грн, що демонструє активну тенденцію до зростання", - підкреслили в Держмитслужбі.

Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком 30.10.25, 13:00 • 84698 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаАвто
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
Volkswagen
Німеччина
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна