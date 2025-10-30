Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком

Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт бюджету на 2026 рік, яким, зокрема, дала доручення Кабінету міністрів розглянути можливість продовжити до кінця 2026 року податкові пільги для ввезення електрокарів. Нардепи прогнозують, що правка буде відхилена, а тому імпорт електрокарів буде оподатковуватися на загальних умовах.

Засновник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький в коментарі УНН розповів, що у разі скасування пільг, ціна на електромобілі може підскочити до 40% та ринок таких автомобілів впаде до 30%.

Деталі

Ще у 2017 році, Верховна Рада ухвалила закон, яким звільнялися від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на територію України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.

Тобто електроавтомобілі звільнялися від сплати мита (10% від вартості авто) та ПДВ (20%).

Єдиною додатковою витратою залишається акциз, що дорівнює 1 євро за кіловат-годину ємності батареї, який зазвичай не перевищує 100 євро.

Ця норма мала б діяти до кінця 2018 року, проте Рада неодноразово продовжувала цей пільговий період. Зокрема, у 2024 році парламентарі продовжили до 1 січня 2026 року дію податкової пільги.

22 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету на 2026 рік. Зокрема, нардепи підтримали правку №1061, якою пропонується продовжити дію пільгового оподаткування до 1 січня 2027 року, хоч ця правка і була відхилена профільним комітетом.

Проте, варто зазначити, що це не остаточне рішення, а лише пропозиції до уряду щодо формування бюджету на наступний рік. Тобто, саме уряд буде вирішувати, чи буде внесена зазначена правка до другого читання, чи ні.

Нардепи прогнозують, що правка буде відхилена Міністерством фінансів.

"Це доручення уряду. Тобто це ще не вважається прийнято остаточним, ще у листопаді Уряд має подати фінальний текст у листопаді", - повідомляв нардеп Ярослав Железняк.

Як розповів Станіслав Бучацький в коментарі УНН, та кількість електроавтомобілів, яку станом на сьогодні привозять, купують, перепродують і та кількість електромобілів, яка є загально в Україні, вона є саме тому і завдяки, що є так зване "нульове розмитнення", тобто відсутність ПДВ, мита і знижений акциз призвели таких кількостей, до таких обсягів і такого розміру ринку.

Тому сказати, що бюджет втрачає кошти на нульовому оподаткуванні важко. Якщо припустити, що в місяць привозять 10 тис. електромобілів, то якщо були б податки, то, напевно, ця кількість була б значно меншою. Напевно, би стільки машин не привозили - каже Бучацький.

Він заявив, що не готовий назвати, скільки втрачає бюджет на пільговому розмитненні, бо ніхто нормальних економічних розрахунків не проводив.

За його словами, питання того, скільки бюджет може отримати після скасування пільг потрібно пов’язувати з тим, чи призведе це до падіння ринку.

Власне так, бюджет зможе отримати тільки тоді, якщо ці електромобілі продовжать привозити в якихось тих, чи інших обсягах. Очевидно, що така кількість (електромобілів в Україні - ред.) станом на зараз саме завдяки цьому нульовому розмитненню. Коли його скасують, вірніше, коли просто автоматично почне нараховуватись ПДВ, автомобілі подорожчають. Як мінімум буде нараховуватись 20% ПДВ, плюс супутні витрати будуть в зв'язку з цим. На мою думку, десь мінімум 30%, а то і 40% ціна електромобілів з нового року подорожчає. Відповідно, дорожча ціна - менше інтерес, і, відповідно, - падіння ринку десь на 30-40%. 20% - це, напевно, мінімум, а так, об'єктивно десь 30-40%. Питання також, а які машини будуть привозити, бо може бути таке, що люди, маючи гроші на руках, з урахуванням цього додаткового ПДВ вже будуть купувати просто дешевші електромобілі, а не новіші, а тому ми втратимо ще і на якості цих автомобілів - додає Бучацький.

Експерт додає, що важко сказати, скільки отримає бюджет, у разі відхилення правки.

Ми це побачимо вже на практиці з нового року, якщо ПДВ повернуть, ми будемо розуміти. Напевно, якусь суму отримає, але тут знову ж таки питання, чи люди, якщо будуть розуміти, що вони хотіли купити електромобіль, щоб зекономити, бо, в першу чергу, електромобілі купують, щоб зекономити, чи вони не виберуть натомість, наприклад, авто з двигуном внутрішнього згоряння, а не будуть купляти електромобілі. Відповідно, ця частинка може просто відмовитися від ідеї купівлі саме "електрички - зазначає Бучацький.

Він наголошує, що, на його думку, не обов'язково, щоб розмитнення на електромобілі було абсолютно нульовим, але має бути якась раціональна формула.

"Не просто бездумно повернути нарахування ПДВ. Це ж не питання лише електромобілів, на це все треба дивитися ширше, тому що автомобілі, в принципі, в нас, на мою думку, досить нелогічно оподатковується, і це питання треба було би комплексно опрацювати і запровадити адекватні умови, напевно, на всі автомобілі, незалежно, чи то "електричка", чи ДВЗ. Якщо нічого не зробити, то просто з нового року почне нараховуватись ПДВ і, напевно, це відобразиться на ринку, напевно, буде падіння ринку, напевно, буде менше імпорту електромобілів, напевно, люди переключаться на ДВЗ. І не факт, що це буде корисно насправді через певний період для бюджету, для країни", - резюмував Бучацький.

