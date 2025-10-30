$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
11:00 • 5558 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37 • 7458 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
10:10 • 8554 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
08:17 • 13504 перегляди
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
Ексклюзив
08:02 • 16692 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
07:49 • 14455 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
06:13 • 19308 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 27451 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 44569 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 44904 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Вночі москва зазнала атаки безпілотників, кілька російських аеропортів призупинили роботу30 жовтня, 02:14 • 28735 перегляди
Запоріжжя зазнало ворожої атаки: пошкоджено об'єкт інфраструктури, у місті вирують пожежіPhoto30 жовтня, 03:11 • 23260 перегляди
Ворожі удари по енергетичній інфраструктурі спричинили перебої зі світлом та затримки поїздів30 жовтня, 04:34 • 35196 перегляди
В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго06:35 • 16676 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України08:40 • 16378 перегляди
Публікації
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 11:42 • 146 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
11:00 • 5564 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України08:40 • 16526 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 94973 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 83975 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Андрій Кудряшов
Марк Рютте
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 29595 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 37464 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 62345 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 66617 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 47594 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Forbes

Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком

Київ • УНН

 • 5642 перегляди

Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт бюджету на 2026 рік, доручивши Кабміну розглянути продовження податкових пільг для електрокарів. Експерти прогнозують подорожчання електромобілів до 40% та падіння ринку на 30% у разі скасування пільг.

Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком

Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт бюджету на 2026 рік, яким, зокрема, дала доручення Кабінету міністрів розглянути можливість продовжити до кінця 2026 року податкові пільги для ввезення електрокарів. Нардепи прогнозують, що правка буде відхилена, а тому імпорт електрокарів буде оподатковуватися на загальних умовах.

Засновник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький в коментарі УНН розповів, що у разі скасування пільг, ціна на електромобілі може підскочити до 40% та ринок таких автомобілів впаде до 30%. 

Деталі 

Ще у 2017 році, Верховна Рада ухвалила закон, яким звільнялися від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на територію України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами. 

Тобто електроавтомобілі звільнялися від сплати мита (10% від вартості авто) та ПДВ (20%).

Єдиною додатковою витратою залишається акциз, що дорівнює 1 євро за кіловат-годину ємності батареї, який зазвичай не перевищує 100 євро.

Україна подвоїла імпорт електромобілів у серпні: скільки бюджет отримав від розмитнення16.09.25, 17:45 • 3284 перегляди

Ця норма мала б діяти до кінця 2018 року, проте Рада неодноразово продовжувала цей пільговий період. Зокрема, у 2024 році парламентарі продовжили до 1 січня 2026 року дію податкової пільги. 

22 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету на 2026 рік. Зокрема, нардепи підтримали правку №1061, якою пропонується продовжити дію пільгового оподаткування до 1 січня 2027 року, хоч ця правка і була відхилена профільним комітетом. 

Проте, варто зазначити, що це не остаточне рішення, а лише пропозиції до уряду щодо формування бюджету на наступний рік. Тобто, саме уряд буде вирішувати, чи буде внесена зазначена правка до другого читання, чи ні. 

Нардепи прогнозують, що правка буде відхилена Міністерством фінансів. 

"Це доручення уряду. Тобто це ще не вважається прийнято остаточним, ще у листопаді Уряд має подати фінальний текст у листопаді", - повідомляв нардеп Ярослав Железняк. 

Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показники22.10.25, 11:35 • 26828 переглядiв

Як розповів Станіслав Бучацький в коментарі УНН, та кількість електроавтомобілів, яку станом на сьогодні привозять, купують, перепродують і та кількість електромобілів, яка є загально в Україні, вона є саме тому і завдяки, що є так зване "нульове розмитнення", тобто відсутність ПДВ, мита і знижений акциз призвели таких кількостей, до таких обсягів і такого розміру ринку.

Тому сказати, що бюджет втрачає кошти на нульовому оподаткуванні важко. Якщо припустити, що в місяць привозять 10 тис. електромобілів, то якщо були б податки, то, напевно, ця кількість була б значно меншою. Напевно, би стільки машин не привозили

- каже Бучацький. 

Він заявив, що не готовий назвати, скільки втрачає бюджет на пільговому розмитненні, бо ніхто нормальних економічних розрахунків не проводив.

За його словами, питання того, скільки бюджет може отримати після скасування пільг потрібно пов’язувати з тим, чи призведе це до падіння ринку. 

Власне так, бюджет зможе отримати тільки тоді, якщо ці електромобілі продовжать привозити в якихось тих, чи інших обсягах. Очевидно, що така кількість (електромобілів в Україні - ред.) станом на зараз саме завдяки цьому нульовому розмитненню. Коли його скасують, вірніше, коли просто автоматично почне нараховуватись ПДВ, автомобілі подорожчають. Як мінімум буде нараховуватись 20% ПДВ, плюс супутні витрати будуть в зв'язку з цим. На мою думку, десь мінімум 30%, а то і 40% ціна електромобілів з нового року подорожчає. Відповідно, дорожча ціна - менше інтерес, і, відповідно, - падіння ринку десь на 30-40%. 20% - це, напевно, мінімум, а так, об'єктивно десь 30-40%. Питання також, а які машини будуть привозити, бо може бути таке, що люди, маючи гроші на руках, з урахуванням цього додаткового ПДВ вже будуть купувати просто дешевші електромобілі, а не новіші, а тому ми втратимо ще і на якості цих автомобілів

- додає Бучацький. 

Україна імпортувала електромобілів на 1,27 млрд доларів за 9 місяців 2025 року - дослідження28.10.25, 08:47 • 2763 перегляди

Експерт додає, що важко сказати, скільки отримає бюджет, у разі відхилення правки. 

Ми це побачимо вже на практиці з нового року, якщо ПДВ повернуть, ми будемо розуміти. Напевно, якусь суму отримає, але тут знову ж таки питання, чи люди, якщо будуть розуміти, що вони хотіли купити електромобіль, щоб зекономити, бо, в першу чергу, електромобілі купують, щоб зекономити, чи вони не виберуть натомість, наприклад, авто з двигуном внутрішнього згоряння, а не будуть купляти електромобілі. Відповідно, ця частинка може просто відмовитися від ідеї купівлі саме "електрички

- зазначає Бучацький. 

Він наголошує, що, на його думку, не обов'язково, щоб розмитнення на електромобілі було абсолютно нульовим, але має бути якась раціональна формула. 

Tesla лідирує серед вживаних авто до 5 років, імпортованих в Україну у вересні 2025 року23.10.25, 10:24 • 2067 переглядiв

"Не просто бездумно повернути нарахування ПДВ. Це ж не питання лише електромобілів, на це все треба дивитися ширше, тому що автомобілі, в принципі, в нас, на мою думку, досить нелогічно оподатковується, і це питання треба було би комплексно опрацювати і запровадити адекватні умови, напевно, на всі автомобілі, незалежно, чи то "електричка", чи ДВЗ. Якщо нічого не зробити, то просто з нового року почне нараховуватись ПДВ і, напевно, це відобразиться на ринку, напевно, буде падіння ринку, напевно, буде менше імпорту електромобілів, напевно, люди переключаться на ДВЗ. І не факт, що це буде корисно насправді через певний період для бюджету, для країни", - резюмував Бучацький. 

Український автопарк поповнився 56 тис. електромобілів за дев'ять місяців: де найбільше було реєстрацій22.10.25, 13:57 • 2591 перегляд

Павло Башинський

ЕкономікаПублікаціїАвто
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Міністерство фінансів України
Верховна Рада України
Ярослав Железняк
Україна