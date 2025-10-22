Український автопарк поповнився 56 тис. електромобілів за дев'ять місяців: де найбільше було реєстрацій

В період з січня по вересень 2025 року український автопарк поповнили майже 56 тис. авто на електротязі (BEV). Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

Найбільші показники з реєстрацій цих авто зафіксовані у наступних регіонах:

Львівська область - 7887 одиниць (91% вживані);

місто Київ - 7045 одиниць (61% вживані);

Київська область - 4870 одиниць (70% вживані);

Дніпропетровська область - 4456 одиниць (73% вживані);

Одеська область - 3178 одиниць (73% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, а також Київської, Львівської і Одеської областей став BYD Song Plus.

У Дніпропетровській області частіше обирали VOLKSWAGEN ID.Unyx.

Нагадаємо

Минулого місяця в Україні нарахували 5,2 тисяч авто з дизельними двигунами. Це на 10% менше, ніж торік.