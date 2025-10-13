Кількість дизельних авто в Україні скоротилася на 10% за рік: найпопулярніші моделі вересня
Київ • УНН
У вересні 2025 року в Україні зареєстровано 5,2 тис. дизельних авто, що на 10% менше, ніж торік. Серед них 1,1 тис. нових та 4,1 тис. вживаних імпортованих авто.
Деталі
З цих авто 1,1 тисяч одиниць є новими (-29%) та 4,1 тисяч одиниць є вживаними, що були ввезені з-за кордону (-3%).
У списку ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків опинились:
- RENAULT Duster - 312 одиниць;
- TOYOTA Land Cruiser Prado - 121 одиниця;
- VOLKSWAGEN Touareg - 99 одиниць;
- SKODA Kodiaq - 74 одиниць;
- TOYOTA Land Cruiser - 50 одиниць.
Список з ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто виглядає наступним чином:
- RENAULT Megane - 313 одиниць;
- NISSAN Qashqai - 310 одиниць;
- SKODA Octavia - 273 одиниці;
- VOLKSWAGEN Passat - 228 одиниць;
- VOLKSWAGEN Golf - 160 одиниць.
Нагадаємо
У вересні поточного року автопарк в Україні поповнився на понад 12,6 тисячі бензинових легковиків.