09:44 • 7140 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
09:38 • 4524 перегляди
Аварійні відключення вже скасували у трьох містах, світло повернули 270 тис. киян - Міненерго
09:08 • 6850 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
07:24 • 11610 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 14635 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 23663 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 44304 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 35165 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 41638 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 42136 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
В Україні на чверть зріс попит на бензинові авто: найпопулярніші моделі вересня

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

У вересні 2025 року український автопарк поповнився понад 12,6 тисячі бензинових легковиків. З них 2,1 тис. нових та 10,5 тис. вживаних авто.

В Україні на чверть зріс попит на бензинові авто: найпопулярніші моделі вересня

За підсумками вересня 2025 року український автопарк поповнився понад 12,6 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що з цієї кількості нових авто – понад 2,1 тис. одиниць (+2%) та 10,5 вживаних автівок (+34%).

Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими двигунами внутрішнього згорання потрапили:

  • HYUNDAI Tucson - 203 од.;
    • MAZDA CX5 - 164 од.;
      • KIA Sportage - 118 од.;
        • SKODA Kodiaq - 108 од.;
          • SKODA Octavia - 100 од.

            Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

            • VOLKSWAGEN Golf - 701 од.;
              • VOLKSWAGEN Tiguan - 592 од.;
                • AUDI Q5 - 560 од.;
                  • NISSAN Rogue - 487 од.;
                    • AUDI A4 - 332 од.

                      Уряд дозволив бронювати і закріплювати номерні знаки авто через "Дію"08.10.25, 21:38 • 4244 перегляди

                      Ольга Розгон

                      ЕкономікаАвто
                      Audi Q5
                      Україна