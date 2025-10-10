В Україні на чверть зріс попит на бензинові авто: найпопулярніші моделі вересня
Київ • УНН
У вересні 2025 року український автопарк поповнився понад 12,6 тисячі бензинових легковиків. З них 2,1 тис. нових та 10,5 тис. вживаних авто.
За підсумками вересня 2025 року український автопарк поповнився понад 12,6 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що з цієї кількості нових авто – понад 2,1 тис. одиниць (+2%) та 10,5 вживаних автівок (+34%).
Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими двигунами внутрішнього згорання потрапили:
- HYUNDAI Tucson - 203 од.;
- MAZDA CX5 - 164 од.;
- KIA Sportage - 118 од.;
- SKODA Kodiaq - 108 од.;
- SKODA Octavia - 100 од.
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- VOLKSWAGEN Golf - 701 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 592 од.;
- AUDI Q5 - 560 од.;
- NISSAN Rogue - 487 од.;
- AUDI A4 - 332 од.
