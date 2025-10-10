В Украине на четверть вырос спрос на бензиновые авто: самые популярные модели сентября
Киев • УНН
По итогам сентября 2025 года украинский автопарк пополнился более чем 12,6 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.
Подробности
Отмечается, что из этого количества новых авто – более 2,1 тыс. единиц (+2%) и 10,5 подержанных автомобилей (+34%).
В топ-5 моделей новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания вошли:
- HYUNDAI Tucson - 203 ед.;
- MAZDA CX5 - 164 ед.;
- KIA Sportage - 118 ед.;
- SKODA Kodiaq - 108 ед.;
- SKODA Octavia - 100 ед.
Топ-5 импортированных подержанных бензиновых авто:
- VOLKSWAGEN Golf - 701 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 592 ед.;
- AUDI Q5 - 560 ед.;
- NISSAN Rogue - 487 ед.;
- AUDI A4 - 332 ед.
