В Украине на четверть вырос спрос на бензиновые авто: самые популярные модели сентября

09:44 • 4950 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:38 • 2684 просмотра
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго
09:08 • 5504 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
07:24 • 10976 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 14145 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 23447 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 44107 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 41560 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 42120 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 74174 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом10 октября, 00:22
Вся Украина — под ракетной угрозой: россияне подняли в воздух МиГ-31К, зафиксированы пуски «Кинжалов»10 октября, 02:01
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на ЗапорожьеPhotoVideo10 октября, 02:12
Ночная атака рф оставила до 28 тысяч семей без света в Киевской области: показали последствияPhotoVideo05:21
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго06:38
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать09:44
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек9 октября, 09:40
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 68425 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 57675 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Александр Стабб
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Полтавская область
Израиль
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10:04
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto09:18
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22
Шахед-136
Audi Q5
Lockheed Martin F-35 Lightning II
МиГ-31
В Украине на четверть вырос спрос на бензиновые авто: самые популярные модели сентября

Киев • УНН

 • 536 просмотра

В сентябре 2025 года украинский автопарк пополнился более чем 12,6 тысячи бензиновых легковых автомобилей. Из них 2,1 тыс. новых и 10,5 тыс. подержанных авто.

В Украине на четверть вырос спрос на бензиновые авто: самые популярные модели сентября

По итогам сентября 2025 года украинский автопарк пополнился более чем 12,6 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что из этого количества новых авто – более 2,1 тыс. единиц (+2%) и 10,5 подержанных автомобилей (+34%).

В топ-5 моделей новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания вошли:

  • HYUNDAI Tucson - 203 ед.;
    • MAZDA CX5 - 164 ед.;
      • KIA Sportage - 118 ед.;
        • SKODA Kodiaq - 108 ед.;
          • SKODA Octavia - 100 ед.

            Топ-5 импортированных подержанных бензиновых авто:

            • VOLKSWAGEN Golf - 701 ед.;
              • VOLKSWAGEN Tiguan - 592 ед.;
                • AUDI Q5 - 560 ед.;
                  • NISSAN Rogue - 487 ед.;
                    • AUDI A4 - 332 ед.

                      Правительство разрешило бронировать и закреплять номерные знаки авто через "Дію"08.10.25, 21:38

                      Ольга Розгон

                      ЭкономикаАвто
                      Audi Q5
                      Украина