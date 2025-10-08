Правительство разрешило бронировать и закреплять номерные знаки авто через "Дію"

Кабинет министров Украины разрешил бронировать, хранить и закреплять номерные знаки автомобилей через "Дію". Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Детали

Нардеп сообщил, что теперь МВД совместно с Минцифрой планирует перевести в электронный формат все действия, связанные с номерными знаками:

• бронирование номеров онлайн;

• изменение способа хранения номерных знаков;

• продление срока их хранения;

• закрепление комбинаций за транспортным средством.

Дополнение

Главный сервисный центр МВД Украины сообщил, что по состоянию на 15 августа 2025 года в Украине зарегистрировано 182 005 транспортных средств, приводимых в движение только электрическим двигателем.

В приложении "Дія" снова доступны все водительские услуги, которые работают в полностью автоматическом режиме.