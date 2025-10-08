Правительство разрешило бронировать и закреплять номерные знаки авто через "Дію"
Киев • УНН
Кабинет министров Украины разрешил бронировать, хранить и закреплять номерные знаки автомобилей через «Дію». МВД совместно с Минцифрой планирует перевести в электронный формат все действия, связанные с номерными знаками.
Детали
Нардеп сообщил, что теперь МВД совместно с Минцифрой планирует перевести в электронный формат все действия, связанные с номерными знаками:
• бронирование номеров онлайн;
• изменение способа хранения номерных знаков;
• продление срока их хранения;
• закрепление комбинаций за транспортным средством.
Дополнение
Главный сервисный центр МВД Украины сообщил, что по состоянию на 15 августа 2025 года в Украине зарегистрировано 182 005 транспортных средств, приводимых в движение только электрическим двигателем.
В приложении "Дія" снова доступны все водительские услуги, которые работают в полностью автоматическом режиме.