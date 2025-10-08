Правительство разрешило бронировать и закреплять номерные знаки авто через "Дію"

$41.320.03
18:01 • 7142 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
17:48 • 11587 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
17:38 • 9518 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
13:46 • 22364 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 36334 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 31589 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 29137 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 26335 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 22203 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23 • 20093 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроны
8 октября, 09:38 • 22907 просмотра
Швейцария ограничивает статус защиты украинцам из отдельных регионов
8 октября, 10:56 • 11077 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептов
8 октября, 11:27 • 24671 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко
8 октября, 11:59 • 21191 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности
16:22 • 4736 просмотра
публикации
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
13:46 • 22357 просмотра
Эксклюзив
13:46 • 22357 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
8 октября, 12:14 • 36328 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко
8 октября, 11:59 • 21251 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 31588 просмотра
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 31588 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептов
8 октября, 11:27 • 24735 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Денис Шмыгаль
Биньямин Нетаньяху
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Франция
Черниговская область
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности
16:22 • 4854 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
8 октября, 07:42 • 30137 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула
7 октября, 11:00 • 44493 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы
6 октября, 18:42 • 47234 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба
4 октября, 11:30 • 98485 просмотра
Financial Times
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Правительство разрешило бронировать и закреплять номерные знаки авто через "Дію"

Киев • УНН

 • 780 просмотра

Кабинет министров Украины разрешил бронировать, хранить и закреплять номерные знаки автомобилей через «Дію». МВД совместно с Минцифрой планирует перевести в электронный формат все действия, связанные с номерными знаками.

Правительство разрешило бронировать и закреплять номерные знаки авто через "Дію"

Кабинет министров Украины разрешил бронировать, хранить и закреплять номерные знаки автомобилей через "Дію". Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Детали

Нардеп сообщил, что теперь МВД совместно с Минцифрой планирует перевести в электронный формат все действия, связанные с номерными знаками:

•  бронирование номеров онлайн;

•  изменение способа хранения номерных знаков;

•  продление срока их хранения;

•  закрепление комбинаций за транспортным средством.

Дополнение

Главный сервисный центр МВД Украины сообщил, что по состоянию на 15 августа 2025 года в Украине зарегистрировано 182 005 транспортных средств, приводимых в движение только электрическим двигателем.

В приложении "Дія" снова доступны все водительские услуги, которые работают в полностью автоматическом режиме.

Павел Зинченко

ТехнологииАвто
Электроэнергия
Алексей Гончаренко
Министерство внутренних дел Украины
Украина