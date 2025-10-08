Уряд дозволив бронювати і закріплювати номерні знаки авто через "Дію"
Київ • УНН
Кабінет міністрів України дозволив бронювати, зберігати й закріплювати номерні знаки автомобілів через "Дію". Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.
Деталі
Нардеп повідомив, що тепер МВС спільно з Мінцифрою планує перевести в електронний формат усі дії, пов’язані з номерними знаками:
• бронювання номерів онлайн;
• зміна способу зберігання номерних знаків;
• продовження строку їх зберігання;
• закріплення комбінацій за транспортним засобом.
Доповнення
Головний сервісний центр МВС України повідомив, що станом на 15 серпня 2025 року в Україні зареєстровано 182 005 транспортних засобів, що приводяться в рух тільки електричним двигуном.
В застосунку "Дія" знову доступні всі водійські послуги, які працюють у повністю автоматичному режимі.