Уряд дозволив бронювати і закріплювати номерні знаки авто через "Дію"

$41.320.03
48.170.10
ukenru
19:17 • 1164 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
18:01 • 9212 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
17:48 • 12284 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
17:38 • 10299 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 23082 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 36817 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 31920 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 29183 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 26364 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 22225 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.2м/с
89%
749мм
Популярнi новини
Які професії найбільше схильні до заміни ШІ: дослідження Microsoft називає перекладачів, істориків і письменників8 жовтня, 10:46 • 3800 перегляди
Швейцарія обмежує статус захисту українцям з окремих регіонів 8 жовтня, 10:56 • 11462 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto8 жовтня, 11:27 • 25273 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 21804 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості16:22 • 5752 перегляди
Публікації
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 23084 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 36819 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 21807 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 31921 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto8 жовтня, 11:27 • 25276 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Василь Малюк
Денис Шмигаль
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Франція
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості16:22 • 5760 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 30272 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 44611 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 47346 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 98593 перегляди
Актуальне
Financial Times
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Уряд дозволив бронювати і закріплювати номерні знаки авто через "Дію"

Київ • УНН

 • 970 перегляди

Кабінет міністрів України дозволив бронювати, зберігати та закріплювати номерні знаки автомобілів через «Дію». МВС спільно з Мінцифрою планує перевести в електронний формат усі дії, пов’язані з номерними знаками.

Уряд дозволив бронювати і закріплювати номерні знаки авто через "Дію"

Кабінет міністрів України дозволив бронювати, зберігати й закріплювати номерні знаки автомобілів через "Дію". Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.

Деталі

Нардеп повідомив, що тепер МВС спільно з Мінцифрою планує перевести в електронний формат усі дії, пов’язані з номерними знаками:

•  бронювання номерів онлайн;

•  зміна способу зберігання номерних знаків;

•  продовження строку їх зберігання;

•  закріплення комбінацій за транспортним засобом.

Доповнення

Головний сервісний центр МВС України повідомив, що станом на 15 серпня 2025 року в Україні зареєстровано 182 005 транспортних засобів, що приводяться в рух тільки електричним двигуном.

В застосунку "Дія" знову доступні всі водійські послуги, які працюють у повністю автоматичному режимі.

Павло Зінченко

ТехнологіїАвто
Електроенергія
Олексій Гончаренко
Міністерство внутрішніх справ України
Україна