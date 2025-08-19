В Україні зареєстровано вже 182 тисячі авто на "зелених" номерах - МВС

Станом на 15 серпня 2025 року в Україні зареєстровано 182 005 транспортних засобів, що приводяться в рух тільки електричним двигуном. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ (ГСЦ).

Зазначаєтьтся, що ще 121 тисяча 392 транспортні засоби – це гібриди, в яких поєднують електродвигун із бензиновим або дизельним мотором. Також зареєстровано 2 074 865 транспортних засобів із двигуном внутрішнього згоряння, які використовують газ та бензин.

Ці цифри свідчать про те, що попри повномасштабне вторгнення, українці усвідомлюють важливість турботи про довкілля, енергоефективність та впровадження новітніх технологій у повсякденне життя. Перехід на електротранспорт – це вже не майбутнє, а реальність, яку обирають сьогодні

Вказується, що автівки на електродвигунах купляють як в автосалонах, так і ввозять вживані з-за кордону.

Але в будь-якому випадку для першої державної реєстрації електрокара власнику необхідно звернутись до сервісного центру МВС

Там уточнили, що під час реєстрації необхідно подати такі документи:

При першій державній реєстрації транспортні засоби з електричним двигуном, ввезені з-за кордону або нові придбані в автосалонах, звільняються від сплати обов’язкового пенсійного страхування. Під час реєстрації у сервісному центрі МВС за електрокаром закріплюються "зелені" номерні знаки, і власнику видають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу