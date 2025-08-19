$41.340.11
В Україні зареєстровано вже 182 тисячі авто на "зелених" номерах - МВС

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Станом на 15 серпня 2025 року в Україні зареєстровано 182 005 електромобілів. Головний сервісний центр МВС оприлюднив дані та правила реєстрації таких транспортних засобів.

В Україні зареєстровано вже 182 тисячі авто на "зелених" номерах - МВС

Станом на 15 серпня 2025 року в Україні зареєстровано 182 005 транспортних засобів, що приводяться в рух тільки електричним двигуном. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ (ГСЦ).

Деталі

Зазначаєтьтся, що ще 121 тисяча 392 транспортні засоби – це гібриди, в яких поєднують електродвигун із бензиновим або дизельним мотором. Також зареєстровано 2 074 865 транспортних засобів із двигуном внутрішнього згоряння, які використовують газ та бензин.

Ці цифри свідчать про те, що попри повномасштабне вторгнення, українці усвідомлюють важливість турботи про довкілля, енергоефективність та впровадження новітніх технологій у повсякденне життя. Перехід на електротранспорт – це вже не майбутнє, а реальність, яку обирають сьогодні

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що автівки на електродвигунах купляють як в автосалонах, так і ввозять вживані з-за кордону.

Але в будь-якому випадку для першої державної реєстрації електрокара власнику необхідно звернутись до сервісного центру МВС

- зазначили в ГСЦ.

Там уточнили, що під час реєстрації необхідно подати такі документи:

  • паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);
    • довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
      • митні документи;
        • договір купівлі-продажу;
          • сертифікат відповідності завершеного КТЗ;
            • експертне дослідження (ввезене з-за кордону вживане авто);
              • довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника).

                При першій державній реєстрації транспортні засоби з електричним двигуном, ввезені з-за кордону або нові придбані в автосалонах, звільняються від сплати обов’язкового пенсійного страхування. Під час реєстрації у сервісному центрі МВС за електрокаром закріплюються "зелені" номерні знаки, і власнику видають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

                - розповіли в ГСЦ.

                Там додали, що орієнтовна вартість послуги для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) становить 1306 грнстановить. Сюди входить: послуга - 350 грн, бланк свідоцтва - 606 грн, номерний знак - 350 грн. Додатково сплачується комісія банку.

                Нагадаємо

                За даними "Укравтопрому", у травні попит на нові електромобілі зріс на 93% порівняно з минулим роком.

                Вадим Хлюдзинський

                Авто
                Міністерство внутрішніх справ України
                Україна