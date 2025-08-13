Світові продажі електромобілів у липні сповільнились

У липні глобальні продажі електромобілів збільшилися всього на 21% рік у порівнянні з минулим роком. Цей показник є найнижчим із початку поточного року. Основною причиною стало зниження темпів зростання ринку Китаю, пише Укравтопром, передає УНН.

Глобальні продажі електромобілів у липні зросли на 21% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що є найнижчим показником з січня - ідеться в повідомленні.

За даними Rho Motion, липневий ринок електромобілів (BEV) та плагін-гібридів (PHEV) зріс до 1,6 млн авто.

Китай, на який припадає понад половину світових продажів електромобілів і плагін-гібридів, залишається найбільшим автомобільним ринком планети. Якщо в першому півріччі продажі в країні зростали в середньому на 36% щомісяця, то в липні темп уповільнився до 12% через призупинення частини державних програм субсидування.

Втім, загальне зростання світового ринку залишилося відносно стабільним завдяки іншим регіонам. Європа показала приріст продажів на 48% - до близько 390 тис. авто, Північна Америка - на 10% (понад 170 тис.), а інші регіони світу додали 55%, перевищивши позначку у 140 тис. машин.

Очікується, що з серпня продажі автомобілів у Китаї знову почнуть активно зростати, оскільки з'являться нові кошти для програм субсидування. Водночас скорочення податкових пільг у США на купівлю або лізинг нових електромобілів наприкінці вересня негативно вплине на попит у цій країні