Світові продажі електромобілів у липні сповільнились

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Ексклюзив
12:02 • 6966 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 17356 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 34765 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 22755 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 39281 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 24148 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 51520 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 32656 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 66809 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 83586 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3м/с
39%
756мм
Популярнi новини
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 45144 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 24322 перегляди
Посол України відреагував на інцидент з українцями на концерті Макса Коржа у Варшаві13 серпня, 06:57 • 7796 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo07:26 • 32585 перегляди
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і УкраїноюVideo11:10 • 12616 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
09:48 • 34769 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:39 • 39285 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 51524 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 66811 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 42433 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Скотт Бессент
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Аляска
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу12:40 • 2974 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 24478 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 45308 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 23946 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 31430 перегляди
Актуальне
Brent
MIM-104 Patriot
Мі-8
Truth Social
The New York Times

Світові продажі електромобілів у липні сповільнились

Київ • УНН

 • 322 перегляди

У липні глобальні продажі електромобілів зросли лише на 21%, що є найнижчим показником з січня. Причиною стало уповільнення темпів зростання ринку Китаю, тоді як Європа та інші регіони показали значний приріст.

Світові продажі електромобілів у липні сповільнились

У липні глобальні продажі електромобілів збільшилися всього на 21% рік у порівнянні з минулим роком. Цей показник є найнижчим із початку поточного року. Основною причиною стало зниження темпів зростання ринку Китаю, пише Укравтопром, передає УНН.

Деталі

Глобальні продажі електромобілів у липні зросли на 21% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що є найнижчим показником з січня - ідеться в повідомленні.

За даними Rho Motion, липневий ринок електромобілів (BEV) та плагін-гібридів (PHEV) зріс до 1,6 млн авто.

Китай, на який припадає понад половину світових продажів електромобілів і плагін-гібридів, залишається найбільшим автомобільним ринком планети. Якщо в першому півріччі продажі в країні зростали в середньому на 36% щомісяця, то в липні темп уповільнився до 12% через призупинення частини державних програм субсидування.

Втім, загальне зростання світового ринку залишилося відносно стабільним завдяки іншим регіонам. Європа показала приріст продажів на 48% - до близько 390 тис. авто, Північна Америка - на 10% (понад 170 тис.), а інші регіони світу додали 55%, перевищивши позначку у 140 тис. машин.

Очікується, що з серпня продажі автомобілів у Китаї знову почнуть активно зростати, оскільки з'являться нові кошти для програм субсидування. Водночас скорочення податкових пільг у США на купівлю або лізинг нових електромобілів наприкінці вересня негативно вплине на попит у цій країні

- додають в Укравтопромі.

Volvo EX30 уникає загрози 147% мит США, перенісши виробництво з Китаю11.08.25, 13:26 • 3449 переглядiв

Альона Уткіна

ЕкономікаНовини СвітуАвто
Європа
Північна Америка
Китай
Сполучені Штати Америки