13:12 • 636 просмотра
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с Путиным - СМИ
Эксклюзив
12:02 • 7764 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 18065 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 35844 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 23351 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 40258 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 52161 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 32827 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 67280 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 83670 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Глобальные продажи электромобилей показали самый низкий рост с начала года

Киев • УНН

 • 644 просмотра

В июле глобальные продажи электромобилей выросли всего на 21%, что является самым низким показателем с января. Причиной стало замедление темпов роста рынка Китая, тогда как Европа и другие регионы показали значительный прирост.

Глобальные продажи электромобилей показали самый низкий рост с начала года

В июле мировые продажи электромобилей увеличились всего на 21% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель является самым низким с начала текущего года. Основной причиной стало снижение темпов роста рынка Китая, пишет Укравтопром, передает УНН.

Детали

Глобальные продажи электромобилей в июле выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым низким показателем с января - говорится в сообщении.

По данным Rho Motion, июльский рынок электромобилей (BEV) и плагин-гибридов (PHEV) вырос до 1,6 млн авто.

Китай, на который приходится более половины мировых продаж электромобилей и плагин-гибридов, остается крупнейшим автомобильным рынком планеты. Если в первом полугодии продажи в стране росли в среднем на 36% ежемесячно, то в июле темп замедлился до 12% из-за приостановки части государственных программ субсидирования.

Впрочем, общий рост мирового рынка остался относительно стабильным благодаря другим регионам. Европа показала прирост продаж на 48% - до около 390 тыс. авто, Северная Америка - на 10% (более 170 тыс.), а другие регионы мира добавили 55%, превысив отметку в 140 тыс. машин.

Ожидается, что с августа продажи автомобилей в Китае снова начнут активно расти, поскольку появятся новые средства для программ субсидирования. В то же время сокращение налоговых льгот в США на покупку или лизинг новых электромобилей в конце сентября негативно повлияет на спрос в этой стране

- добавляют в Укравтопроме.

Алена Уткина

