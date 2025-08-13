Глобальные продажи электромобилей показали самый низкий рост с начала года

В июле мировые продажи электромобилей увеличились всего на 21% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель является самым низким с начала текущего года. Основной причиной стало снижение темпов роста рынка Китая, пишет Укравтопром, передает УНН.

Глобальные продажи электромобилей в июле выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым низким показателем с января - говорится в сообщении.

По данным Rho Motion, июльский рынок электромобилей (BEV) и плагин-гибридов (PHEV) вырос до 1,6 млн авто.

Китай, на который приходится более половины мировых продаж электромобилей и плагин-гибридов, остается крупнейшим автомобильным рынком планеты. Если в первом полугодии продажи в стране росли в среднем на 36% ежемесячно, то в июле темп замедлился до 12% из-за приостановки части государственных программ субсидирования.

Впрочем, общий рост мирового рынка остался относительно стабильным благодаря другим регионам. Европа показала прирост продаж на 48% - до около 390 тыс. авто, Северная Америка - на 10% (более 170 тыс.), а другие регионы мира добавили 55%, превысив отметку в 140 тыс. машин.

Ожидается, что с августа продажи автомобилей в Китае снова начнут активно расти, поскольку появятся новые средства для программ субсидирования. В то же время сокращение налоговых льгот в США на покупку или лизинг новых электромобилей в конце сентября негативно повлияет на спрос в этой стране