Volvo EX30 избегает угрозы 147% пошлин США, перенеся производство из Китая

Компания Volvo Cars перенесла производство своих отмеченных наградами моделей EX30, предназначенных для дорог США, с завода в Чжанцзякоу (Китай) на завод в Генте (Бельгия), чтобы избежать протекционистских антикитайских пошлин, пишет УНН со ссылкой на Electrek.

Детали

Производство Volvo EX30 началось на заводе компании в Генте еще в апреле, но первые автомобили предназначались для внутреннего рынка Швеции и экспорта в Европу, но этот шаг не был главным образом мотивирован избеганием пошлин. Как сообщает Electrive, компания, похоже, была довольна тем, что продолжила импортировать свой компактный электрический кроссовер из Китая и согласилась на новые 28,8% пошлины (ранее 10%). Однако время ожидания доставки автомобилей из Китая оказалось слишком долгим.

По словам главы европейского подразделения Volvo Cars Арека Новински, в 2024 году шведским и немецким покупателям в некоторых случаях приходилось ждать свой EX30 до восьми месяцев, сообщает Automotive News. Однако после того, как производство в Генте будет полностью запущено, время ожидания должно сократиться примерно до 90 дней. Это время ожидания, а также рост цен, связанный с пошлинами, негативно сказались на продажах электромобиля Volvo, который изначально производился в Китае. Например, в 2024 году EX30 занял третье место по продажам электромобилей в Европе, но выбыл из первой десятки по итогам первой половины 2025 года.

"Теперь автомобиль производится в Европе, что означает более быстрые сроки поставки, - заявил генеральный директор Volvo Cars Хакан Самуэльссон в интервью Automotive News. - Мы должны вернуться к показателям продаж и рыночной доли EX30, которые были до введения пошлин".

Volvo EX30

Переезд EX30 в Гент - хорошая новость для американских поклонников компактного и проворного электромобиля Volvo. Теперь, когда он больше не производится исключительно в Китае, Volvo решила подождать, "обновляя свою линейку продукции в США, чтобы лучше соответствовать рыночным тенденциям (читайте: кроссоверам) и меняющейся политической ситуации (читайте: пошлинам и инфляции)".

"Причина? Версия EX30, произведенная в Китае, практически не продается в США из-за введения 147% пошлин на автомобили, импортируемые из Китая. В то же время, на автомобили, импортируемые из Европы, пошлины составляют лишь 15%, что позволяет EX30 оставаться в конкурентоспособном ценовом диапазоне", - говорится в публикации.

Ожидается, что Гент и Южная Каролина будут играть все более важную роль в американском продуктовом портфеле Volvo - по крайней мере, в течение следующих трех лет, пишет издание.

