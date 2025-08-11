$41.390.07
Volvo EX30 уникає загрози 147% мит США, перенісши виробництво з Китаю

Київ • УНН

 • 972 перегляди

Volvo Cars перенесла виробництво моделей EX30 для США з Китаю до Бельгії. Це дозволить уникнути високих антикитайських мит та скоротити час очікування доставки.

Volvo EX30 уникає загрози 147% мит США, перенісши виробництво з Китаю

Компанія Volvo Cars перенесла виробництво своїх відзначених нагородами моделей EX30, призначених для доріг США, із заводу в Чжанцзякоу (Китай) на завод у Генті (Бельгія), щоб уникнути протекціоністських антикитайських мит, пише УНН з посиланням на Electrek.

Деталі

Виробництво Volvo EX30 розпочалося на заводі компанії в Генті ще у квітні, але перші автомобілі призначалися для внутрішнього ринку Швеції та експорту до Європи, але цей крок не був головним чином мотивований уникненням мит. Як повідомляє Electrive, компанія, схоже, була задоволена тим, що продовжила імпортувати свій компактний електричний кросовер з Китаю і погодилася на нові 28,8% мита (раніше 10%). Однак час очікування доставки автомобілів з Китаю виявився надто довгим.

За словами голови європейського підрозділу Volvo Cars Арека Новінскі, у 2024 році шведським і німецьким покупцям у деяких випадках доводилося чекати на свій EX30 до восьми місяців, повідомляє Automotive News. Однак після того, як виробництво в Генті буде повністю запущене, час очікування має скоротитися приблизно до 90 днів. Цей час очікування, а також зростання цін, пов'язане з митами, негативно позначилися на продажах електромобіля Volvo, який спочатку вироблявся у Китаї. Наприклад, у 2024 році EX30 посів третє місце з продажу електромобілів у Європі, але вибув із першої десятки за підсумками першої половини 2025 року.

Світові продажі електрокарів стрімко зростають: Китай лідирує, Європа встановлює рекорди26.07.25, 12:53 • 5704 перегляди

"Тепер автомобіль виробляється в Європі, що означає більш швидкі терміни поставки, - заявив генеральний директор Volvo Cars Хакан Самуельссон в інтерв'ю Automotive News. - Ми повинні повернутися до показників продажу та ринкової частки EX30, які були до введення мит".

Volvo EX30
Volvo EX30

Переїзд EX30 в Гент - хороша новина для американських шанувальників компактного та спритного електромобіля Volvo. Тепер, коли він більше не виробляється виключно в Китаї, Volvo вирішила почекати, "оновлюючи свою лінійку продукції в США, щоб краще відповідати ринковим тенденціям (читайте: кросоверам) та політичній ситуації (читайте: митам та інфляції), що змінюється".

"Причина? Версія EX30, вироблена в Китаї, практично не продається в США через введення 147% мит на автомобілі, що імпортуються з Китаю. У той же час, на автомобілі, що імпортуються з Європи, мита становлять лише 15%, що дозволяє EX30 залишатися в конкурентоспроможному ціновому діапазоні", - ідеться у публікації.

Очікується, що Гент і Південна Кароліна відіграватимуть все більш важливу роль в американському продуктовому портфелі Volvo - принаймні протягом наступних трьох років, пише видання.

Google і Volvo анонсували революційний електричний позашляховик на Android 1522.05.25, 02:34 • 4282 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуАвто
Південна Кароліна
Швеція
Бельгія
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки