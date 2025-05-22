Google і Volvo анонсували революційний електричний позашляховик на Android 15

Компанії Volvo Cars і Alphabet Google заявили, що шведський автовиробник тепер є провідним партнером з розробки автомобільного програмного забезпечення Android, яке має надати своїм покупцям доступ до нових версій задовго до того, як вони будуть доступні через конкурентів автопрому. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

"Ми зможемо швидко запропонувати нашим клієнтам нові можливості, нові функції та новий досвід. Це справді дає нам перевагу у створенні фантастичного досвіду для клієнтів", - сказав Алвін Баккенес, керівник глобальної розробки програмного забезпечення Volvo.

Зазначається, що компанії працюють разом протягом десятиліття, але глибше партнерство означає, що Google відкриває нову сторінку: інженери керуватимуть автомобілями Volvo з найновішим програмним забезпеченням, щоб "відчути, як їхній продукт поводиться в реальному часі набагато раніше та набагато швидше".

В середньому в автомобільній промисловості приблизно два випуски Android відстають від мобільних телефонів - тобто "те, що ви можете робити на своєму мобільному телефоні, у багатьох випадках ви не можете робити в машині