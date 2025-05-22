Google і Volvo анонсували революційний електричний позашляховик на Android 15

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 46645 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 105777 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
21 травня, 09:21 • 105568 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Ексклюзив
21 травня, 06:00 • 113136 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

21 травня, 05:00 • 238843 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 107984 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 137711 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 300877 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
20 травня, 12:13 • 89375 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Ексклюзив
20 травня, 11:15 • 259570 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.7м/с
67%
748мм
Популярнi новини

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 73232 перегляди

Трамп і Рамафоса заявили, що хочуть побачити кінець війни в Україні

21 травня, 17:00 • 9174 перегляди

Фінал Ліги Європи: оголошено стартові склади "Тоттенгема" та "МЮ"

18:31 • 10724 перегляди

Україна розриває низку угод з рф, Білоруссю та СНД: подробиці рішень Кабміну

19:18 • 5006 перегляди

Законопроєкт про санкції США проти росії вже підтримали понад 80 сенаторів

20:31 • 4704 перегляди
Публікації

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 73234 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 238843 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 208112 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 300877 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

20 травня, 11:15 • 259570 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Сіріл Рамафоса

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Південна Африка

Білий дім

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 119257 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 143881 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 169643 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 130167 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 121845 перегляди
Актуальне

Нафта марки Brent

The Guardian

F-16 Fighting Falcon

Футбол

Вибори

Google і Volvo анонсували революційний електричний позашляховик на Android 15

Київ • УНН

 • 342 перегляди

Volvo Cars та Google поглиблюють співпрацю, щоб надати покупцям Volvo доступ до новітніх версій Android раніше за інших. Першою моделлю з Android 15 стане електричний позашляховик Volvo EX90.

Google і Volvo анонсували революційний електричний позашляховик на Android 15

Компанії Volvo Cars і Alphabet Google заявили, що шведський автовиробник тепер є провідним партнером з розробки автомобільного програмного забезпечення Android, яке має надати своїм покупцям доступ до нових версій задовго до того, як вони будуть доступні через конкурентів автопрому. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

"Ми зможемо швидко запропонувати нашим клієнтам нові можливості, нові функції та новий досвід. Це справді дає нам перевагу у створенні фантастичного досвіду для клієнтів", - сказав Алвін Баккенес, керівник глобальної розробки програмного забезпечення Volvo.

Зазначається, що компанії працюють разом протягом десятиліття, але глибше партнерство означає, що Google відкриває нову сторінку: інженери керуватимуть автомобілями Volvo з найновішим програмним забезпеченням, щоб "відчути, як їхній продукт поводиться в реальному часі набагато раніше та набагато швидше".

В середньому в автомобільній промисловості приблизно два випуски Android відстають від мобільних телефонів - тобто "те, що ви можете робити на своєму мобільному телефоні, у багатьох випадках ви не можете робити в машині

- сказав Баккенес.

Компанії обіцяють представити ​серійні моделі флагманського електричного позашляховика Volvo EX90, що працює на Android 15 - останній версії мобільної операційної системи Google - вже цього року.

Нагадаємо

Китайська компанія Xiaomi у четвер, 22 травня, представить довгоочікуваний електричний позашляховик YU7, а також інші продукти, такі як розроблений компанією мобільний чіп Xring O1, у розробку якого компанія планує інвестувати щонайменше 50 мільярдів юанів (майже 7 млрд дол.) протягом щонайменше 10 років.

В Німеччині вдвічі впали продажі автомобілів Tesla - Reuters06.05.25, 16:26 • 7653 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Авто
Google
Brent
$64.65
Bitcoin
$108,765.00
S&P 500
$5,852.88
Tesla
$335.56
Газ TTF
$36.62
Золото
$3,321.62
Ethereum
$2,545.88