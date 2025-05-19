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Xiaomi анонсувала електрокар YU7 та $7 млрд інвестицій у власний чіп

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Xiaomi презентує електропозашляховик YU7, конкурента Tesla Model Y, та мобільний чіп Xring O1. Компанія планує інвестувати 7 млрд доларів у розробку чіпів протягом 10 років.

Xiaomi анонсувала електрокар YU7 та $7 млрд інвестицій у власний чіп

Китайська компанія Xiaomi у четвер представить свій довгоочікуваний електричний позашляховик YU7, а також інші продукти, такі як розроблений компанією мобільний чіп Xring O1, у розробку якого компанія планує інвестувати щонайменше 50 мільярдів юанів (майже 7 млрд дол.) протягом щонайменше 10 років, пише УНН з посиланням на Reuters.

Електромобіль від Xiaomi відтісняє Tesla

Аналітики рекламують YU7 як конкурента найпопулярнішої у Китаї Model Y від Tesla. При цьому Xiaomi розчарувала шанувальників минулого місяця, не представивши автомобіль на Шанхайському автосалоні.

Засновник і генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь повідомив у понеділок у своєму обліковому записі Weibo, що YU7 буде представлено на заході разом з іншими продуктами, такими як мобільний чіп Xring O1 та новий смартфон Xiaomi 15S Pro.

Xiaomi почала виробляти електромобілі минулого року з випуском седана SU7, після того, як протягом більшої частини своєї 15-річної історії продавала смартфони, побутову техніку та розумні гаджети. З грудня седан SU7 щомісяця перевершує за продажами Model 3 від Tesla.

Аналітики кажуть, що він все ще перевершує за продажами, але замовлення компанії на седан SU7 впали після смертельної аварії за участю SU7 у березні.

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Конкуренція на ринку смартфонів і плани щодо чіпів

Окрім конкуренції на ринку електромобілів, ринок смартфонів у Китаї активізувався, на тлі того, як конкуренти, включаючи Huawei та Apple, використовують власні спеціально розроблені чіпи для створення тісно інтегрованих екосистем та покращення взаємодії з користувачем.

В окремому дописі на Weibo Лей заявив, що Xiaomi інвестувала 1,87 мільярда доларів у самостійну розробку свого передового мобільного чіпа Xring O1. Він також зазначив, що компанія планує інвестувати щонайменше 50 мільярдів юанів у розробку чіпів протягом щонайменше 10 років.

Представник Xiaomi повідомив Reuters, що інвестиційний графік обсягом 50 мільярдів юанів починається з 2025 року.

Xiaomi почала розробляти чіпи у 2014 році та випустила свій перший мобільний процесор, 28-нм Pengpai S1, у 2017 році, який дебютував у смартфоні Xiaomi 5C.

Пізніше компанія переключила свою увагу на менш складні чіпи, включаючи управління батареєю та чіпи обробки зображень, через "різні невдачі", пояснив Лей. Однак у 2021 році, коли компанія вирішила почати виробляти автомобілі, вона також вирішила знову почати розробляти чіпи для мобільних телефонів.

"Xiaomi завжди мріяла про чіпи, тому що для того, щоб стати великою компанією з жорстких технологій, чіпи – це вершина, яку потрібно підкорити. Ми обов’язково докладемо всіх зусиль", – сказав він.

Доповнення

У квітні продажі автомобілів у Китаї зростали третій місяць поспіль, збільшившись на 14,8%, порівняно з попереднім роком до 1,78 млн одиниць.

Більше ніж половина (50,8%) реалізованих за місяць авто були електромобілі та гібриди, відомі під загальною назвою "NEV", попит на які збільшився в річному обчисленні на 33,9%.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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