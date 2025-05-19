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Xiaomi анонсировала электрокар YU7 и $7 млрд инвестиций в собственный чип

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Xiaomi презентует электро-внедорожник YU7, конкурента Tesla Model Y, и мобильный чип Xring O1. Компания планирует инвестировать 7 млрд долларов в разработку чипов в течение 10 лет.

Xiaomi анонсировала электрокар YU7 и $7 млрд инвестиций в собственный чип

Китайская компания Xiaomi в четверг представит свой долгожданный электрический внедорожник YU7, а также другие продукты, такие как разработанный компанией мобильный чип Xring O1, в разработку которого компания планирует инвестировать не менее 50 миллиардов юаней (почти 7 млрд долл.) в течение не менее 10 лет, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Электромобиль от Xiaomi оттесняет Tesla

Аналитики рекламируют YU7 как конкурента самой популярной в Китае Model Y от Tesla. При этом Xiaomi разочаровала поклонников в прошлом месяце, не представив автомобиль на Шанхайском автосалоне.

Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил в понедельник в своем аккаунте Weibo, что YU7 будет представлен на мероприятии вместе с другими продуктами, такими как мобильный чип Xring O1 и новый смартфон Xiaomi 15S Pro.

Xiaomi начала производить электромобили в прошлом году с выпуском седана SU7, после того, как на протяжении большей части своей 15-летней истории продавала смартфоны, бытовую технику и умные гаджеты. С декабря седан SU7 ежемесячно превосходит по продажам Model 3 от Tesla.

Аналитики говорят, что он все еще превосходит по продажам, но заказы компании на седан SU7 упали после смертельной аварии с участием SU7 в марте.

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Конкуренция на рынке смартфонов и планы по чипам

Помимо конкуренции на рынке электромобилей, рынок смартфонов в Китае активизировался, на фоне того, как конкуренты, включая Huawei и Apple, используют собственные специально разработанные чипы для создания тесно интегрированных экосистем и улучшения взаимодействия с пользователем.

В отдельном сообщении на Weibo Лэй заявил, что Xiaomi инвестировала 1,87 миллиарда долларов в самостоятельную разработку своего передового мобильного чипа Xring O1. Он также отметил, что компания планирует инвестировать не менее 50 миллиардов юаней в разработку чипов в течение не менее 10 лет.

Представитель Xiaomi сообщил Reuters, что инвестиционный график в размере 50 миллиардов юаней начинается с 2025 года.

Xiaomi начала разрабатывать чипы в 2014 году и выпустила свой первый мобильный процессор, 28-нм Pengpai S1, в 2017 году, который дебютировал в смартфоне Xiaomi 5C.

Позже компания переключила свое внимание на менее сложные чипы, включая управление батареей и чипы обработки изображений, из-за "различных неудач", пояснил Лэй. Однако в 2021 году, когда компания решила начать производить автомобили, она также решила снова начать разрабатывать чипы для мобильных телефонов.

"Xiaomi всегда мечтала о чипах, потому что для того, чтобы стать большой компанией с жестких технологий, чипы - это вершина, которую нужно покорить. Мы обязательно приложим все усилия", - сказал он.

Дополнение

В апреле продажи автомобилей в Китае росли третий месяц подряд, увеличившись на 14,8%, по сравнению с предыдущим годом до 1,78 млн единиц.

Более половины (50,8%) реализованных за месяц авто были электромобили и гибриды, известные под общим названием "NEV", спрос на которые увеличился в годовом исчислении на 33,9%.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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