Google и Volvo анонсировали революционный электрический внедорожник на Android 15

Компании Volvo Cars и Alphabet Google заявили, что шведский автопроизводитель теперь является ведущим партнером по разработке автомобильного программного обеспечения Android, которое должно предоставить своим покупателям доступ к новым версиям задолго до того, как они будут доступны через конкурентов автопрома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Мы сможем быстро предложить нашим клиентам новые возможности, новые функции и новый опыт. Это действительно дает нам преимущество в создании фантастического опыта для клиентов", - сказал Алвин Баккенес, руководитель глобальной разработки программного обеспечения Volvo.

Отмечается, что компании работают вместе в течение десятилетия, но более глубокое партнерство означает, что Google открывает новую страницу: инженеры будут управлять автомобилями Volvo с новейшим программным обеспечением, чтобы "почувствовать, как их продукт ведет себя в реальном времени гораздо раньше и гораздо быстрее".

В среднем в автомобильной промышленности примерно два выпуска Android отстают от мобильных телефонов - то есть "то, что вы можете делать на своем мобильном телефоне, во многих случаях вы не можете делать в машине - сказал Баккенес.

Компании обещают представить ​серийные модели флагманского электрического внедорожника Volvo EX90, работающего на Android 15 - последней версии мобильной операционной системы Google - уже в этом году.

Напомним

Китайская компания Xiaomi в четверг, 22 мая, представит долгожданный электрический внедорожник YU7, а также другие продукты, такие как разработанный компанией мобильный чип Xring O1, в разработку которого компания планирует инвестировать не менее 50 миллиардов юаней (почти 7 млрд долл.) в течение не менее 10 лет.

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