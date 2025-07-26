Світові продажі електрокарів стрімко зростають: Китай лідирує, Європа встановлює рекорди

Cвітові продажі електромобілів знову набирають обертів завдяки сильному зростанню в Китаї та відновленню імпульсу в Європі, згідно з новим аналізом консалтингової фірми PwC, пише УНН з посиланням на dpa.

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"У першій половині року в усьому світі було зареєстровано понад 5,9 млн електромобілів (BEV), що на 37% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Для порівняння, річний продаж у 2024 році зріс лише на 14%", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Китай залишається домінуючою силою на ринку, на його частку припадає понад 3,7 мільйона нових електромобілів, що на 47% більше, ніж минулого року.

Тим часом, за даними PwC, Європа також пережила "ренесанс" щодо електромобілів: у регіоні було продано 1,2 мільйона електромобілів, що на 25% більше та є новим рекордом за перше півріччя. Аналітики кажуть, що посилення обмежень на викиди CO2 для автопарку, ймовірно, сприяло цьому зростанню.

Проте, Європа поступово втрачає позиції як світовий ринок електромобілів через швидше зростання в інших країнах, зокрема в Китаї, зазначає видання.

"Німецькі автовиробники навряд чи отримують вигоду від цього величезного імпульсу", - зазначила PwC, вказуючи на 32% падіння продажів електромобілів німецькими виробниками в Китаї. Однак ці автовиробники досягли значного зростання по всій Європі за той самий період.

Світові продажі електромобілів зросли на 24% - звіт

Доповнення

Автовиробники закликали Європу додатково стимулювати попит на електромобілі з акумуляторним живленням після того, як продажі всіх нових автомобілів у червні впали найбільше за останні десять місяців. Європейська асоціація виробників автомобілів повідомила, що реєстрації нових електромобілів впали на 5,1% до 1,24 мільйона.