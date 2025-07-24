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У Європі продажі автомобілів впали найбільше за 10 місяців через сповільнення зростання ринку електромобілів

Київ • УНН

 • 1172 перегляди

Європейська асоціація виробників автомобілів закликала до додаткових стимулів для електромобілів після найбільшого за 10 місяців падіння продажів нових авто в червні. Реєстрації нових електромобілів знизилися на 5,1% до 1,24 мільйона, що свідчить про уповільнення темпів зростання попиту.

У Європі продажі автомобілів впали найбільше за 10 місяців через сповільнення зростання ринку електромобілів

Автовиробники закликали Європу додатково стимулювати попит на електромобілі з акумуляторним живленням після того, як продажі всіх нових автомобілів у червні впали найбільше за останні десять місяців. Європейська асоціація виробників автомобілів повідомила, що реєстрації нових електромобілів впали на 5,1% до 1,24 мільйона, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Повідомляється, що хоча попит на електромобілі з акумуляторним живленням продовжує зростати, продажі цього року збільшувався найповільнішими темпами.

Споживачі, очевидно, залишаються обережними, і більш жорсткі заходи щодо попиту залишатимуться вирішальним елементом для пришвидшення переходу

- йдеться у заяві торгової групи, відомої як ACEA, електронною поштою.

Європейські виробники автомобілів навряд чи можуть дозволити собі будь-яке зниження попиту на електромобілі на своєму внутрішньому ринку. Volkswagen AG, BMW AG та Mercedes-Benz Group AG продовжують втрачати позиції в Китаї, де дедалі конкурентніші вітчизняні виробники стискають як обсяги продажів, так і ціни.

Інші великі гравці стикаються з проблемами у вищому керівництві, наприклад, Stellantis NV нещодавно призначила нового головного виконавчого директора, а Renault SA шукає постійного генерального директора.

Європейська комісія дещо послабила тиск на автовиробників, надавши їм трирічне вікно для досягнення суворіших цільових показників викидів вуглекислого газу, які мали набути чинності цього року.

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Однак для тих виробників, які працюють у США, мита президента Дональда Трампа на імпортні автомобілі та запчастини поставили під загрозу мільярди євро прибутку.

Найбільшим джерелом падіння обсягів минулого місяця була Німеччина, найбільший автомобільний ринок регіону. Реєстрації впали на 14% у червні та на 4,7% у першій половині року. Продажі також впали на 17% в Італії та на 6,7% у Франції минулого місяця.

У всьому регіоні гібриди з підзарядкою залишаються позитивною подією. Реєстрації зросли на 38% у червні, оскільки покупці все частіше обирають моделі, які поєднують електромобілі з резервним двигуном внутрішнього згоряння.

Продажі повністю електричних автомобілів зросли на 14% за місяць, чому сприяли запуски нових моделей та тривалі державні стимули в деяких країнах. Тим не менш, темпи впровадження залишаються нерівномірними по всій Європі, що відображає нерівномірну інфраструктуру та розбіжну національну політику.

Минулого тижня Велика Британія знову запровадила гранти у розмірі до 3750 фунтів стерлінгів (5100 доларів США) для підтримки покупок електромобілів, через три роки після того, як попередній уряд скасував субсидії для приватних покупців. Продажі нових автомобілів у країні зросли на 6,7% у червні.

Доповнення

Компанія Tesla Ілона Маска переживає кризу на ринку електромобілів у США через високі ціни, відсутність інфраструктури зарядних станцій та зменшення попиту. Аналітики прогнозують зниження попиту через тарифи, невдалі поставки та припинення субсидування.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини СвітуАвто
Tesla
Mercedes-Benz Group
Європейська комісія
Дональд Трамп
Ілон Маск
Франція
Велика Британія
Італія
Європа
Німеччина
Китай
Сполучені Штати Америки
Tesla
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