Майже 33 тисяч нових автівок продали в Україні за перше півріччя 2025 року

В період з січня по червень 2025 року в Україні було реалізовано майже 33 000 нових легкових авто. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

Найбільш популярним авто першого півріччя став компактний кросовер Renault Duster. А до переліку топ-10 моделей нових легковиків увійшли:

Renault Duster - 2480 одиниць;

Toyota RAV-4 - 1668 одиниць;

Hyundai Tucson - 995 одиниць;

Toyota Land Cruiser Prado - 993 одиниці;

BYD Song Plus - 982 одиниці;

Volkswagen ID.Unyx - 830 одиниць;

Skodа Kodiaq - 827 одиниць;

Skodа Octavia - 778 одиниць;

Mazda CX5 - 731 одиниця;

Volkswagen Touareg - 707 одиниць.

Нагадаємо

За перше півріччя 2025 року імпорт легкових автомобілів в Україну зріс на 12,5%, досягнувши 2,55 млрд доларів США. Майже третина з них – електромобілі.