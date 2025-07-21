Майже 33 тисяч нових автівок продали в Україні за перше півріччя 2025 року
Київ • УНН
Найпопулярнішою моделлю став Renault Duster, а імпорт легковиків зріс на 12,5%.
В період з січня по червень 2025 року в Україні було реалізовано майже 33 000 нових легкових авто. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.
Деталі
Найбільш популярним авто першого півріччя став компактний кросовер Renault Duster. А до переліку топ-10 моделей нових легковиків увійшли:
- Renault Duster - 2480 одиниць;
- Toyota RAV-4 - 1668 одиниць;
- Hyundai Tucson - 995 одиниць;
- Toyota Land Cruiser Prado - 993 одиниці;
- BYD Song Plus - 982 одиниці;
- Volkswagen ID.Unyx - 830 одиниць;
- Skodа Kodiaq - 827 одиниць;
- Skodа Octavia - 778 одиниць;
- Mazda CX5 - 731 одиниця;
- Volkswagen Touareg - 707 одиниць.
Нагадаємо
За перше півріччя 2025 року імпорт легкових автомобілів в Україну зріс на 12,5%, досягнувши 2,55 млрд доларів США. Майже третина з них – електромобілі.