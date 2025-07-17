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Імпорт легкових авто в Україну зріс на 12,5%, третина - електромобілі

Київ • УНН

 • 2152 перегляди

У першому півріччі 2025 року імпорт легкових автомобілів в Україну зріс на 12,5%, досягнувши 2,55 млрд доларів США. Електромобілі становлять 31,6% імпорту, користуючись пільговими умовами розмитнення.

Імпорт легкових авто в Україну зріс на 12,5%, третина - електромобілі

Імпорт легкових автомобілів в Україну цього року зріс на 12,5% проти торішніх показників, майже третина з них - електромобілі, повідомили у Державній митній службі у четвер, пише УНН.

Деталі

"У першому півріччі 2025 року обсяг імпорту легкових автомобілів та інших транспортних засобів для перевезення пасажирів зріс на 12,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року", - ідеться у повідомленні.

Загальна вартість транспортних засобів, ввезених на територію України за перші 6 місяців 2025 року, становила $2,55 млрд проти $2,27 млрд у січні-червні 2024 року.

"Значну частку в структурі імпорту транспортних засобів займають електромобілі (31,6%), розмитнення яких здійснюється на пільгових умовах", - повідомили у митній службі.

Як зазначається, під час митного оформлення за ці транспортні засоби сплачується лише символічний акциз, а податок на додану вартість не нараховується відповідно до норм Податкового кодексу України.

За перше півріччя 2025 року обсяг наданих митних пільг на електромобілі зріс на 27% порівняно з тим же періодом 2024 року (5,33 млрд грн проти 6,75 млрд грн відповідно).

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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