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Импорт легковых автомобилей в Украину вырос на 12,5%, треть – электромобили

Киев • УНН

 • 1608 просмотра

В первом полугодии 2025 года импорт легковых автомобилей в Украину вырос на 12,5%, достигнув 2,55 млрд долларов США. Электромобили составляют 31,6% импорта, пользуясь льготными условиями растаможивания.

Импорт легковых автомобилей в Украину вырос на 12,5%, треть – электромобили

Импорт легковых автомобилей в Украину в этом году вырос на 12,5% по сравнению с прошлогодними показателями, почти треть из них - электромобили, сообщили в Государственной таможенной службе в четверг, пишет УНН.

Детали

"В первом полугодии 2025 года объем импорта легковых автомобилей и других транспортных средств для перевозки пассажиров вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Общая стоимость транспортных средств, ввезенных на территорию Украины за первые 6 месяцев 2025 года, составила $2,55 млрд против $2,27 млрд в январе-июне 2024 года.

"Значительную долю в структуре импорта транспортных средств занимают электромобили (31,6%), растаможка которых осуществляется на льготных условиях", - сообщили в таможенной службе.

Как отмечается, при таможенном оформлении за эти транспортные средства уплачивается лишь символический акциз, а налог на добавленную стоимость не начисляется в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины.

За первое полугодие 2025 года объем предоставленных таможенных льгот на электромобили вырос на 27% по сравнению с тем же периодом 2024 года (5,33 млрд грн против 6,75 млрд грн соответственно).

Украинцы увеличили импорт авто с пробегом из США на 12%: в бестселлерах - Tesla11.06.25, 09:37 • 2050 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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