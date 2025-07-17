Импорт легковых автомобилей в Украину вырос на 12,5%, треть – электромобили

Импорт легковых автомобилей в Украину в этом году вырос на 12,5% по сравнению с прошлогодними показателями, почти треть из них - электромобили, сообщили в Государственной таможенной службе в четверг, пишет УНН.

Детали

"В первом полугодии 2025 года объем импорта легковых автомобилей и других транспортных средств для перевозки пассажиров вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Общая стоимость транспортных средств, ввезенных на территорию Украины за первые 6 месяцев 2025 года, составила $2,55 млрд против $2,27 млрд в январе-июне 2024 года.

"Значительную долю в структуре импорта транспортных средств занимают электромобили (31,6%), растаможка которых осуществляется на льготных условиях", - сообщили в таможенной службе.

Как отмечается, при таможенном оформлении за эти транспортные средства уплачивается лишь символический акциз, а налог на добавленную стоимость не начисляется в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины.

За первое полугодие 2025 года объем предоставленных таможенных льгот на электромобили вырос на 27% по сравнению с тем же периодом 2024 года (5,33 млрд грн против 6,75 млрд грн соответственно).

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