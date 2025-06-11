Украинцы увеличили импорт авто с пробегом из США на 12%: в бестселлерах - Tesla
Киев • УНН
В мае украинцы приобрели 4,3 тыс. подержанных авто из США, что на 12% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными стали Tesla Model Y и Model 3, а средний возраст авто составил 5,8 года.
Самыми популярными в Украине автомобилями с пробегом из США стали Tesla двух моделей, в целом спрос на подержанные американские авто вырос в мае на 12%, сообщили в ассоциации "Укравтопром" в среду, пишет УНН.
В течение прошлого месяца украинцы приобрели почти 4,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 12% больше, чем в мае 2024 года
Наибольшая доля из этого количества (44%) - бензиновые авто. Электромобили охватили 40%. Гибридным авто принадлежит - 8%. Дизельным - 5%. Авто с ГБО - 3%.
Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце - 5,8 года.
Лидеры рейтинга
В топ-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:
- TESLA Model Y - 526 ед.
- TESLA Model 3 - 453 ед.
- FORD Escape - 306 ед.
- NISSAN Rogue - 240 ед.
- JEEP Cherokee - 233 ед.
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