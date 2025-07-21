Почти 33 тысячи новых автомобилей продали в Украине за первое полугодие 2025 года
Киев • УНН
Самой популярной моделью стал Renault Duster, а импорт легковых автомобилей вырос на 12,5%.
В период с января по июнь 2025 года в Украине было реализовано почти 33 000 новых легковых автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.
Детали
Самым популярным автомобилем первого полугодия стал компактный кроссовер Renault Duster. А в перечень топ-10 моделей новых легковых автомобилей вошли:
- Renault Duster - 2480 единиц;
- Toyota RAV-4 - 1668 единиц;
- Hyundai Tucson - 995 единиц;
- Toyota Land Cruiser Prado - 993 единицы;
- BYD Song Plus - 982 единицы;
- Volkswagen ID.Unyx - 830 единиц;
- Skoda Kodiaq - 827 единиц;
- Skoda Octavia - 778 единиц;
- Mazda CX5 - 731 единица;
- Volkswagen Touareg - 707 единиц.
Напомним
За первое полугодие 2025 года импорт легковых автомобилей в Украину вырос на 12,5%, достигнув 2,55 млрд долларов США. Почти треть из них – электромобили.