Почти 33 тысячи новых автомобилей продали в Украине за первое полугодие 2025 года

В период с января по июнь 2025 года в Украине было реализовано почти 33 000 новых легковых автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

Самым популярным автомобилем первого полугодия стал компактный кроссовер Renault Duster. А в перечень топ-10 моделей новых легковых автомобилей вошли:

Renault Duster - 2480 единиц;

Toyota RAV-4 - 1668 единиц;

Hyundai Tucson - 995 единиц;

Toyota Land Cruiser Prado - 993 единицы;

BYD Song Plus - 982 единицы;

Volkswagen ID.Unyx - 830 единиц;

Skoda Kodiaq - 827 единиц;

Skoda Octavia - 778 единиц;

Mazda CX5 - 731 единица;

Volkswagen Touareg - 707 единиц.

Напомним

За первое полугодие 2025 года импорт легковых автомобилей в Украину вырос на 12,5%, достигнув 2,55 млрд долларов США. Почти треть из них – электромобили.