Tesla зіткнулася з кризою на ринку електромобілів у США: що відомо

Компанія Tesla Ілона Маска опинилась в непростому становищі через кризу на ринку електромобілів в США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Gizmodo.

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Ціни занадто високі, інфраструктура зарядних станцій все ще відсутня, а занепокоєння споживачів зростає. Крім того, тісне співробітництіо Маска з адміністрацією Трампа відвернуло багатьох прогресивних покупців, які колись стимулювали попит на продукцію Tesla.

Аналітики Bank of America, Piper Sandler і Wedbush прогнозують зниження попиту на продукцію Tesla. Вони посилаються на тарифи, невдалі поставки і припинення субсидування електромобілів як на головні перешкоди. І хоча цього року Tesla все ще зароблятиме гроші за рахунок регуляторних кредитів, цей потік доходів скорочується.

Нагадаємо

Акції компанії Tesla впали більш ніж на 3% на початку липня. Це відбувалось через побоювання інвесторів щодо зосередженості Ілона Маска після його заяви про створення нової політичної партії в США. Дане рішення ознаменувало нову ескалацію ворожнечі Ілона Маска з президентом Дональдом Трампом.