Tesla столкнулась с кризисом на рынке электромобилей в США: что известно

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать
06:28 • 11933 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать
05:05 • 16912 просмотра
50 дней Трампа для РФ: срок не фиксирован - Госдеп
22 июля, 22:51 • 29226 просмотра
Антикоррупционную инфраструктуру Украины необходимо очистить от российского влияния - Зеленский
22 июля, 18:15 • 49829 просмотра
Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн
Эксклюзив
22 июля, 15:21 • 96328 просмотра
Новая обложка TIME Kidnapping привлекла внимание всего мира к боли Украины - Елена Соседка
Эксклюзив
22 июля, 14:31 • 102078 просмотра
Уголовное дело ударит по репутации АРМА: эксперт отмечает, что аудит работы агентства нужен был “еще вчера”
Эксклюзив
22 июля, 14:10 • 95213 просмотра
Эксперт: НАБУ превратилось в филиал фсб. Принятый законопроект дает возможность это исправить
22 июля, 12:27 • 74384 просмотра
россияне атаковали объекты газодобычи "Нафтогаза", есть разрушения
Эксклюзив
22 июля, 12:17 • 53436 просмотра
Мы вернули украинскую правосубъектность - нардеп о принятом законе, регулирующем деятельность НАБУ и САП
22 июля, 11:15 • 39813 просмотра
Трамп выводит США из ЮНЕСКО - NY Post
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
73%
745мм
Популярные новости
Вражеская атака оставила часть Сум без света22 июля, 23:15 • 15130 просмотра
Зеленский: новый обмен пленными может состояться уже в среду23 июля, 00:01 • 12033 просмотра
Трамп требует расследования против Обамы из-за манипуляций разведданными23 июля, 00:42 • 13235 просмотра
Financial Times: Война в Украине определит будущее всего мира03:12 • 24803 просмотра
Знак зодиака Лев: характеристика самого яркого огненного знака05:00 • 30264 просмотра
публикации
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать06:28 • 11935 просмотра
Знак зодиака Лев: характеристика самого яркого огненного знака05:00 • 31726 просмотра
Поправки к Defence City: шанс на восстановление критически необходимой поддержки украинской авиации22 июля, 10:46 • 133692 просмотра
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых22 июля, 07:18 • 182101 просмотра
Поддержка во время войны: как государство выдает гранты и реструктуризирует долги бизнеса22 июля, 06:46 • 177357 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Барак Обама
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Турция
Крым
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 64339 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 190759 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 282141 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 292954 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 286181 просмотра
Актуальное
Дассо Мираж 2000
Шахед-136
Financial Times
Серия Airbus A320
Dragon 2

Tesla столкнулась с кризисом на рынке электромобилей в США: что известно

Киев • УНН

 • 1422 просмотра

Компания Tesla Илона Маска переживает кризис на рынке электромобилей в США из-за высоких цен, отсутствия инфраструктуры зарядных станций и уменьшения спроса. Аналитики прогнозируют снижение спроса из-за тарифов, неудачных поставок и прекращения субсидирования.

Tesla столкнулась с кризисом на рынке электромобилей в США: что известно

Компания Tesla Илона Маска оказалась в непростом положении из-за кризиса на рынке электромобилей в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Цены слишком высоки, инфраструктура зарядных станций все еще отсутствует, а беспокойство потребителей растет. Кроме того, тесное сотрудничество Маска с администрацией Трампа оттолкнуло многих прогрессивных покупателей, которые когда-то стимулировали спрос на продукцию Tesla.

Аналитики Bank of America, Piper Sandler и Wedbush прогнозируют снижение спроса на продукцию Tesla. Они ссылаются на тарифы, неудачные поставки и прекращение субсидирования электромобилей как на главные препятствия. И хотя в этом году Tesla все еще будет зарабатывать деньги за счет регуляторных кредитов, этот поток доходов сокращается.

Напомним

Акции компании Tesla упали более чем на 3% в начале июля. Это происходило из-за опасений инвесторов относительно сосредоточенности Илона Маска после его заявления о создании новой политической партии в США. Данное решение ознаменовало новую эскалацию вражды Илона Маска с президентом Дональдом Трампом.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Новости МираАвто
Банк Америки
Тесла, Инк.
Дональд Трамп
Илон Маск
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9