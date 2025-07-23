Tesla столкнулась с кризисом на рынке электромобилей в США: что известно

Компания Tesla Илона Маска оказалась в непростом положении из-за кризиса на рынке электромобилей в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Цены слишком высоки, инфраструктура зарядных станций все еще отсутствует, а беспокойство потребителей растет. Кроме того, тесное сотрудничество Маска с администрацией Трампа оттолкнуло многих прогрессивных покупателей, которые когда-то стимулировали спрос на продукцию Tesla.

Аналитики Bank of America, Piper Sandler и Wedbush прогнозируют снижение спроса на продукцию Tesla. Они ссылаются на тарифы, неудачные поставки и прекращение субсидирования электромобилей как на главные препятствия. И хотя в этом году Tesla все еще будет зарабатывать деньги за счет регуляторных кредитов, этот поток доходов сокращается.

Напомним

Акции компании Tesla упали более чем на 3% в начале июля. Это происходило из-за опасений инвесторов относительно сосредоточенности Илона Маска после его заявления о создании новой политической партии в США. Данное решение ознаменовало новую эскалацию вражды Илона Маска с президентом Дональдом Трампом.