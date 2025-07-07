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Акції Tesla падають через ідею Маска створити "Американську партію" - Reuters

Київ • УНН

 • 276 перегляди

Акції Tesla впали більш ніж на 3% через побоювання інвесторів щодо зосередженості Ілона Маска після його заяви про створення нової політичної партії в США. Це рішення викликало критику з боку Дональда Трампа та занепокоєння аналітиків щодо впливу на компанію.

Акції Tesla падають через ідею Маска створити "Американську партію" - Reuters

Акції компанії Tesla впали більш ніж на 3% у понеділок під тиском побоювань інвесторів щодо зосередженості керівника компанії Ілона Маска після того, як він оголосив про створення нової політичної партії в Сполучених Штатах, що ознаменувало нову ескалацію його ворожнечі з президентом Дональдом Трампом, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Акції Tesla впали більш ніж на 3% у Франкфурті, що вказує на чергове падіння після початку передринкової торгівлі після триденних вихідних на День Незалежності.

Досвідчений технічний аналітик Ден Айвз з Wedbush сказав, що Маск є "найбільшим активом" Tesla, і його рішення глибше зануритися в політику, ймовірно, поставить під тиск акції компанії.

Tesla потребує Маска як генерального директора та свого найбільшого активу, а не знову йти політичним шляхом... водночас стаючи на руку Трампу. Нас також не здивує, якщо рада директорів Tesla в якийсь момент втрутиться, враховуючи політичний характер цих зусиль, залежно від того, наскільки далеко зайде Маск

 – сказав Айвз у записці в неділю.

У неділю Трамп назвав плани Маска створити "Американську партію" "смішними", висловивши нові зауваження щодо технологічного мільярдера та заявивши, що союзник Маска, якого він колись призначив керівником NASA, створив би конфлікт інтересів, враховуючи бізнес-інтереси Маска в космосі.

Доповнення

Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії "Американська партія" після опитування своїх підписників. Метою партії є "повернути свободу" до Сполучених Штатів, протистоячи двопартійній системі.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітикаНовини СвітуТехнології
Tesla
Reuters
NASA
Дональд Трамп
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
Tesla
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